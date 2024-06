Tour du Maroc 2024 : Un trio Français à l’arrivée, les Burkinabè en difficulté

publicite

Le Français Alessio Cialone de l’équipe Vendéé U a remporté la deuxième étape du Tour du Maroc 2024 ce 1er juin 2024. Il devance Emmanuel Cognet de Team France Défense et son coéquipier Rayan Boulahoite.

Les Burkinabè ne se sont pas encore montrés au Tour du Maroc. Le premier des Burkinabè Soumaila Iloubodo est arrivé à la 84e place. Boureima Nana s’est classé 87e et Rachid Bouda a pris la 92e place.

Alessio Cialone s’est imposé au sprint devant Emmanuel Cognet avec un temps de 3h07/04 pour une course qui s’est disputée sur 131,1km entre Guelmim et Tiznit. Les quatre premières places sont occupées par les Français. Achraf Ed Doghmy vainqueur de la 4e et la 10e étape du Tour du Faso est le meilleur des Marocains.

Le Marocain Adil El Araboui, vainqueur de la première étape, perd son maillot jaune au profit du Français Emmanuel Cognet. Il devance Alessio Cialone de 16 secondes et Rayan Boulahoite de 24 secondes. Cognet est aussi le détenteur du maillot vert aux points et du meilleur jeune.

Les coureurs burkinabè pourraient tenter de briller lors de la 3e étape entre Agadir et Essaouira longue de 168,7km ce dimanche 2 juin 2024.

