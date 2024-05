Tour du Maroc 2024 : Adil El Arbaoui s’impose à la 1ère étape, aucun Burkinabè dans le top 15

publicite

C’est reparti pour le Tour du Maroc après la dernière édition tenue en 2019. Pour la première étape, le Maroc a pris le maillot jaune avec Adil El Arbaoui ce vendredi 31 Mai 2024.

Une première étape difficile pour les cyclistes burkinabè au Tour du Maroc. Après le Tour du Mali, l’équipe de Jérémie Ouédraogo s’est rendue directement au Maroc pour prendre part à la 33e édition de ce tour du Maroc. Pour cette première étape, le Burkina Faso, l’une des deux équipes de l’Afrique au Sud du Sahara (avec le Bénin) ne se sont pas retrouvés tant le niveau est élevé.

Aucun Burkinabè n’a pu se frayer une place dans le top 15. Le premier Burkinabè Rachid Bouda est arrivé à la 81e place devant ses compatriotes Boureima Nana et Soumaila Ilboudo à plus de 21e minutes du vainqueur de cette étape.

Une vitesse élevée

C’est le Marocain Adil El Arbaoui qui s’impose au sprint lors de l’étape entre Layoune et Tarfaye longue de 99,7km. Il a parcouru les 99,7 km en 2h18 :13. Il devance l’Allemand Heiko Homrighausen de l’équipe Embrance the World et le Français Emmanuel Cognet de l’équipe Team France défense. Adil El Arbaoui avait remporté la 7e étape du Tour du Faso 2024.

La vitesse moyenne de la course est de 43,28 km/h de la catégorie 2.2 comme le Tour du Faso. La deuxième étape du Tour du Maroc se tient entre Guelmim et Tiznit sur une distance de 131,1 km le samedi 1er juin 2024.

L’Égypte, le Bénin, le Burkina Faso, l’Allemagne, la France, la Roumanie, la Croatie, la Turquie, le Portugal, les Philippines, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Luxembourg, et le Japon, en plus du Maroc (trois équipes) participent à cette édition.

