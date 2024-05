Journée mondiale sans tabac 2024 : ACONTA fait le plaidoyer de la protection des enfants de l’ingérence de l’industrie du tabac

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le 31 mai de chaque année, il est célébré la Journée mondiale sans tabac. A Ouagadougou, au Burkina Faso, ce vendredi 31 mai 2024, Afrique contre le tabac (ACONTA), au travers de l’organisation d’une conférence de presse, a commémoré ladite journée.

La suite après cette publicité

« Protéger les enfants de l’ingérence de l’industrie du tabac ». Tel est le thème, des dires d’Adama Zango, coordonnateur d’Afrique contre le tabac (ACONTA) au Burkina Faso, de la célébration de la journée mondiale sans tabac 2024.

Pour lui, cette conférence de presse tient lieu d’un plaidoyer à l’endroit des décideurs politiques et administratifs de sorte qu’ils adoptent des textes à même de protéger efficacement les enfants des stratégies marketing de l’industrie du tabac au Burkina Faso.

« Notre plaidoyer vise aussi à attirer l’attention du gouvernement que l’industrie du tabac dispose toujours de stratégies pour s’ingérer et saper, voire détruire, les politiques de santé publique en plaidant auprès des autorités pour qu’elles banalisent la lutte antitabac et qu’elles n’adoptent pas des lois protectrices des populations, surtout en faveur des jeunes et des personnes vulnérables », a également indiqué Adama Zango.

ACONTA et ses associations sœurs ont en outre tiré la sonnette d’alarme pour que le ministère de la santé prenne ses responsabilités, d’autant plus qu’il est le lead dans cette lutte antitabac au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Et, comme à l’accoutumée, elles ont plaidé pour l’adoption des projets de textes en cours, à savoir « le projet de décret portant prévention de l’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques de santé au Burkina Faso ; le projet de décret portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac au Burkina Faso (paquet neutre) ; le projet de décret portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du Comité national de lutte contre le tabac (CNLT) », a cité M. Zango.

ACONTA, une force de plaidoyer

ACONTA, se voulant une force de plaidoyer à même de guider les décideurs politiques et administratifs dans la prise de décisions et de textes, dit fonder son plaidoyer sur des preuves et des données scientifiques. « Selon l’enquête STEPS de 2021 menée au Burkina Faso, la prévalence de l’exposition passive à la fumée de tabac sur les lieux de travail était de 22,6% en 2013 contre 28,6% en 2021 et le taux d’exposition en milieu rural était de 29,3% contre 26,3% en milieu urbain.

Sur le plan sanitaire, il ressort de l’étude relative au dossier d’investissement pour la lutte antitabac au Burkina Faso, que le tabagisme tue près de 4 700 Burkinabè par an, et environ 35% de ces décès sont dus à l’exposition à la fumée secondaire de tabac », a avancé Adama Zango. Cette situation, a-t-il fait comprendre, ne permet véritablement pas à notre pays d’atteindre rapidement la cible 3.4 des ODD, à savoir réduire d’un tiers la mortalité prématurée due aux Maladies non transmissibles (MNT) d’ici à 2030.

Sur le plan économique, selon le dossier d’investissement sur la lutte antitabac au Burkina Faso précité, a-t-il par ailleurs fait savoir, on note qu’en 2019, le tabagisme a causé à l’Etat Burkinabè, une perte économique de 57 milliards de francs CFA, dont 38 milliards de réduction de la productivité au travail dus à l’absentéisme et au présentéisme. « Aussi, dans la même année, le gouvernement a dépensé directement 6,6 milliards de francs CFA pour traiter les maladies liées au tabac », a-t-il dit en sus.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite