Indice d’ingérence de l’industrie du tabac au Burkina Faso : Le pays fait mieux en 2023 !

Le rapport 2023 sur l’indice d’ingérence de l’industrie du tabac au Burkina Faso a été présenté ce mardi 7 novembre 2023 à Ouagadougou à l’occasion d’une cérémonie de lancement officiel. Le Burkina Faso, comparativement aux dernières années, a enregistré un score de 42 points, synonyme d’une faible ingérence de ladite industrie.

Le rapport 2023 sur l’indice d’ingérence de l’industrie du tabac au Burkina Faso est officiellement connu. Et, de la présentation d’Adama Zango, coordonnateur par intérim d’Afrique contre le tabac (ACONTA), le Burkina Faso s’en sort avec un score de 42 points.

« Dans la présente édition 2023, le score de 42 points obtenu par le Burkina Faso traduit une faible ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques de santé publique par rapport aux scores des éditions précédentes qui étaient respectivement de 57 et 48 points.

Ce score de 42 points permet d’affirmer, malgré l’inexistence de preuves sur certaines formes d’ingérences et une législation antitabac à parfaire, que le gouvernement du Burkina Faso se démarque des activités de l’industrie du tabac. Il évite désormais de collaborer, de soutenir et d’accepter le soutien de cette Industrie », a fait noter Adama Zango en guise de conclusion du rapport.

A l’endroit du gouvernement, et au regard desdites conclusions, des recommandations lui ont été formulées. Elles concernent « l’annulation de l’arrêté conjoint N°2015-0356-MICA/MEF portant institution d’un système d’authentification, de suivi, de traçabilité et de vérification fiscale des produits du tabac fabriqués ou importés au Burkina Faso basé sur les normes Codentify car il s’agit d’un système de contrôle de l’industrie du tabac.

Pourtant, le système de suivi et de traçabilité des produits du tabac doit être entièrement contrôlé par l’Etat à l’image de ce qui est fait au Kenya ; l’adoption de l’intégralité du contenu des projets de décret portant sur la prévention de l’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques de santé publique et sur l’emballage neutre des produits du tabac ; l’adoption du projet de décret réorganisant et améliorant le fonctionnement du CNLT… », a fait savoir M. Zango.

Le présent rapport, a en outre précisé le coordonnateur par intérim d’ACONTA, couvre la période du 1er avril 2021 au 30 mars 2023 et évalue la façon dont le gouvernement répond aux tactiques de l’industrie du tabac en utilisant les directives de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT). Sur la période, a-t-il aussi laissé entendre, le pays a obtenu un score de 42/100, reflétant un faible niveau d’ingérence de l’industrie du tabac dans l’élaboration des politiques publiques.

Selon le coordonnateur Zango, « plus le score est bas, plus la conformité à l’article 5.3 de la CCLAT de l’OMS et à ses directives d’application est bonne ». Le Burkina Faso, a-t-il dit en somme, fait partie des dix-huit (18) pays africains qui mènent des recherches sur des cas d’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques de santé publique.

Pour Dr Narcisse Naré, Chargé de mission au ministère de la santé et de l’hygiène publique, président de la cérémonie de lancement officiel du rapport, il y a lieu de se féliciter au regard de la performance enregistrée par le Burkina Faso. « Il faut toujours être vigilant de sorte qu’il n’y ait pas un rebondissement de l’industrie du tabac pour freiner la lutte », a-t-il invité.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

