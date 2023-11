Le Burkina Faso célèbre la 1ère édition de « Safer internet day »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Burkina Faso célèbre, ce mardi 7 novembre 2023, la première édition de «Safer internet day» ou encore « la journée pour un internet plus sûr » sous le terme « L’internet est un espace public, j’y suis responsable !».

La suite après cette publicité

Par ce thème, le ministère en charge de la transition digitale invite les Burkinabè en général et en particulier les jeunes à une utilisation responsable de l’internet. Selon le ministre en charge de l’Éducation nationale, André Joseph Ouédraogo, parrain de cette première édition de « Safer internet day », l’internet est un élément essentiel pour la communication et un support pour l’éducation.

« Cependant, il faut toujours s’assurer que tous les acteurs en font un usage positif. La journée pour un internet plus sûr est une occasion importante de rappeler à tous et en particulier aux jeunes, l’importance d’une utilisation responsable des réseaux sociaux. Les médiaux sociaux sont devenus en effet, une partie essentielle de nos vies. Et ils offrent de nombreuses opportunités de communication, de partage et d’apprentissage », a-t-il mentionné.

En outre, le ministre Ouédraogo conseille les jeunes pour une utilisation appropriée de l’internet dans un esprit de respect de « nos valeurs » et de respect de la vie privée mais également dans un esprit critique « tenant en compte sa propre sécurité ».

La ministre en charge de la transition digitale, Aminata Zerbo/Sabané a rappelé que la « Journée pour un internet plus sûr » au plan mondial est commémorée chaque 7 février. Mais pour elle, il n’est jamais trop tard pour faire mieux si au Burkina, cette journée est célébrée en novembre.

« En cette année 2023, Safer Internet Day est célébrée au niveau mondial sous le thème « Et Demain ? ». Un thème combien interpellateur sur notre manière d’interagir sur les différentes plateformes numériques et particulièrement les réseaux sociaux.

Au plan national, nous avons décidé de raffiner ce thème pour le lier davantage à notre contexte actuel de crises. Le thème retenu est « L’internet est un espace public, j’y suis responsable ». Cette journée s’adresse en priorité à tous les jeunes, l’avenir du Burkina Faso, à leurs familles et aux professionnels de l’éducation et de la protection de l’enfance », a-t-elle précisé.

Aminata Zerbo/Sabané a saisi cette occasion pour sensibiliser les jeunes du Burkina Faso en général et ceux du Lycée technique Sangoulé Lamizana (ex-LTO) où se déroule cette cérémonie à une utilisation saine de l’internet pour échapper à certains désavantages qu’il présente.

« En effet, malgré ces nombreux avantages, il ne faut pas occulter que Internet, cet espace virtuel où on peut à tort se croire à l’abri, regorge à l’image du monde réel de nombreux dangers et menaces. Ceux-ci sont mêmes démultipliés du fait que l’espace et le temps y sont réduits. Ces dangers et menaces sont donc partout avec nous à n’importe quel moment, dans n’importe quel lieu pour peu que nous ayons une connexion à internet », a-t-elle conseillé.

Selon la ministre, il est donc urgent et important que des jeunes soient informés et sensibilisés à ces dangers et menaces pour un usage responsable de ce « formidable outil ». « Tous mais particulièrement nos jeunes, qui sont les plus vulnérables, les plus exposés et qui peuvent être gravement affectés par ces menaces.

Très chers jeunes, allez sur Internet pour apprendre, vous cultiver, améliorer vos performances scolaires, acquérir de nouvelles aptitudes, apprendre de nouvelles langues, chercher des opportunités de bourses. N’y allez surtout pas pour vous cacher et faire des choses dont vous aurez honte dans le monde réel. L’internet est un espace public ! Pas un espace où on est invisible. L’internet a une mémoire plus forte que la vie réelle », a-t-elle insisté. Il est prévu au cours de cette journée des communications au profit des jeunes pour une utilisation saine de l’internet.

Écouter l’article

publicite