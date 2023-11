Changement de dénomination sociale de GECOM INDUSTRIE SARL en G-TRASCOM COOD INDUSTRIE SARL

publicite

Ouagadougou, le 6 novembre 2023 – Monsieur COMPAORE Rasmané, gérant de la société G-TRASCOM COOD INDUSTRIE SARL, qui est le promoteur de l’huile alimentaire « AMIRA, » anciennement commercialisée sous la bannière de GECOM INDUSTRIE SARL, a l’honneur de faire cette annonce importante à l’attention de nos précieux partenaires, clients et du grand public.

Depuis le 18 octobre 2023, GECOM INDUSTRIE SARL a officiellement changé de dénomination sociale pour devenir G-TRASCOM COOD INDUSTRIE SARL. Ce changement reflète notre engagement continu à évoluer et à améliorer nos opérations pour mieux servir nos clients et partenaires.

Nous reconnaissons que ce changement peut engendrer des désagréments pour certains de nos partenaires, et nous souhaitons présenter nos excuses les plus sincères pour tout inconvénient éventuel. Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de tous alors que nous faisons la transition vers notre nouvelle identité.

G-TRASCOM COOD INDUSTRIE SARL reste dédiée à fournir des produits de qualité et à maintenir notre engagement envers nos clients. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec vous dans cette nouvelle phase passionnante de notre entreprise.

G-TRASCOM COOD INDUSTRIE SARL est située à la ZONE INDUSTRIELLE DE KOSSODO

Adresse : 01 BP 5170 Ouagadougou 01.

