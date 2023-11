« Les terroristes sont recrutés, équipés, formés par des partenaires à double carapace » (Me Kyelem de Tambela)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Me Apollinaire Kyelem de Tambela, Premier ministre, a déclaré le 6 novembre 2023 que « le drapeau dont nous venons de procéder à la montée n’a jamais été aussi malmené dans l’histoire du Burkina Faso que maintenant ».

La suite après cette publicité

📌 « Dans certaines parties du territoire national, il (le drapeau, NDLR) est le plus souvent remplacé par des fanions inconnus sortis tout droit des enfers »

📌 « Les terroristes qui les brandissent ne sortent pas du néant. Ils sont recrutés, équipés, formés par des partenaires à double carapace. Ces partenaires de jours dînent avec vous et le soir, ils soupent avec les terroristes »

📌 « Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, nous avons fini par les démasquer. Certains d’entre eux ont compris qu’ils sont démasqués. D’autres qui ne l’ont pas encore compris continuent leur double jeu. Au Burkina Faso particulièrement, face à l’implacable stratégie, mise en place par le Capitaine Ibrahim Traoré, les terroristes sont de plus en plus acculés. Pour voler au secours des terroristes et empêcher leur écrasement total, leurs souteneurs ont d’abord tout fait pour présenter la négociation comme la seule voie du salut… »

Écouter l’article

publicite