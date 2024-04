La 2e édition du championnat des Universités (CDU) lancée avec une vingtaine d’équipes en lice

publicite

La 2e édition du championnat des Universités (CDU) en football a été lancée le dimanche 21 avril 2024 à Ouagadougou, avec la participation d’une vingtaine d’Universités du Burkina Faso. La compétition se tiendra sous le thème « Football, facteur de cohésion Sociale pour un Faso Uni et Résilient ».

L’Association Action For Youth (AFY) a initié depuis 2023 le tournoi de football Maracaña dénommé “Championnat des Universités” (CDU) réunissant les universités du Burkina Faso. Sa deuxième édition a été lancée ce dimanche 21 avril 2024.

« Football, facteur de Cohésion Sociale pour un Faso Uni et Résilient » a été retenu comme thème de l’édition. « Le choix de cette thématique n’est pas anodin. Le Burkina Faso, terre de diversité et de richesse culturelle, fait face à des enjeux majeurs qui appellent à une mobilisation collective, à un engagement commun en faveur de la paix, de la compréhension mutuelle et du vivre-ensemble », s’est justifié le président du comité d’organisation Cheick Omar Ilboudo.

La deuxième édition va réunir une vingtaine d’équipes. Cette saison, le CDU selon le promoteur, et président du comité d’organisation Cheikh Omar Ilboudo, s’est donné pour mission de promouvoir la cohésion sociale, le vivre-ensemble et la solidarité entre étudiants.

«Dans ce contexte marqué par la crise sécuritaire, le sport en général, et le football en particulier ont le pouvoir de rassembler, de faire tomber les barrières et de renforcer le tissu social. À travers la passion partagée pour ce jeu universel, nous pouvons construire des ponts, promouvoir la tolérance et forger des liens indéfectibles qui nous uniront dans la diversité et la solidarité. C’est ce que nous rêvons pour les jeunes du Burkina », a insisté le promoteur.

L’ex capitaine des Étalons Charles Kaboré est le parrain de cette édition. «Le sport, particulièrement le football, a façonné une grande partie de ma vie et m’a enseigné des valeurs capitales telles que le travail d’équipe, la persévérance et le dépassement de soi. Aujourd’hui, en tant que parrain de ce tournoi universitaire, je suis plein d’admiration devant l’engagement et le talent des jeunes athlètes qui rivalisent avec passion et fair-play sur les terrains », a déclaré Charles Kaboré.

A son lancement, le match d’ouverture a opposé l’Institut Supérieur de Génie électrique du Burkina Faso (ISGE) à l’École Supérieure du Commerce (ESC) du Burkina Faso. Le match a été remporté par l’ISGE sur le score de 1 but à 0.

