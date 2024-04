publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un communiqué relatif à la visite médicale des pèlerins du Hadj 2024.

Le Président du comité National du suivi du pèlerinage à la Mecque (CNSPM) a l’honneur de porter à la connaissance des agences de voyages et de tourisme agréées et des candidats au Hadj 2024 que la visite médicale (visite médicale et la vaccination) aura lieu, selon le planning ci-après : 👇🏿👇🏿👇🏿

La suite après cette publicité

Communiqué _visite_médicale_2024

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite