Intelligence Artificielle (IA) dans le domaine de la communication : LIDICOM a initié une formation au profit des communicateurs et étudiants

La ligue des directeurs, conseillers et chargés de communication et de marketing (LIDICOM) a tenu un café com le vendredi 31 mai 2024 au sein de l’institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC) à Ouagadougou. Les étudiants et les professionnels de la communication se sont outillés sur l’intelligence artificielle à travers une formation sous le thème « l’intelligence artificielle en communication, pratiques, réalités et perspectives ».

L’association LIDICOM dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action a tenu à faire découvrir l’intelligence artificielle dans le domaine spécifique de la communication. Les participants à cette session de formation ont pu s’informer sur les pratiques, les réalités et perspectives de l’intelligence artificielle dans le monde de la communication.

Le centre d’excellence inter disciplinaires en intelligence artificielle (CITADELLE) par le biais du Docteur Rodrigue Kafando, expert en intelligence artificielle s’est penché sur les cas d’usages de l’IA (intelligence artificielle) mais aussi sur les règlementations dans l’utilisation de cet outil dans la communication institutionnelle.

« Au cours de la présentation nous avons abordé plusieurs aspects en allant des généralités de l’IA et aussi des différents cas d’usages en communication institutionnelle notamment comment rédiger rapidement des articles de presse et surtout de les générer avec l’IA génératrice. L’un des points importants, c’était la question d’éthique parce qu’on parle d’IA mais il faut parler d’IA responsable. Il faut que les contenus respectent les données personnelles pour une utilisation plus responsable de l’IA », a signifié Docteur Rodrigue Kafando, expert en intelligence artificielle.

La directrice générale de la LIDICOM, Madame Pauline Yaméogo, a pour sa part loué l’utilisation de l’IA dans la communication et exhorte les acteurs de la communication à s’en approprier mais de façon responsable.

« Ce soir nous avons travaillé sur l’intelligence artificielle en lien avec la communication, ce sont des outils qui peuvent assister le communicateur dans ces tâches quotidiennes, qui peuvent faciliter le travail du communicateur. Nous avons pensé qu’il était bon que nous, communicateurs, on ait une connaissance un peu plus approfondie sur ces outils.

C’est des outils qui accompagnent mais c’est des outils aussi qui ont leurs limites. Il faut que nous soyons informés sur les bienfaits de l’intelligence artificielle mais aussi sur ses limites afin de pouvoir l’utiliser avec responsabilité », a-t-elle déclarée.

LIDICOM est une association des communicateurs et marqueteurs. Elle se dit ouverte à tous les acteurs du monde de la communication et se donne pour mission la formation et l’accompagnement des communicateurs afin qu’ils puissent mieux exercer leurs métiers.

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

