Lutte contre le tabagisme en milieu scolaire : Le prix Dr Jean Étienne Koanda officiellement lancé

À l’occasion de la journée mondiale sans tabac, l’Union des associations contre le tabac (UACT) a officiellement lancé le prix Dr Jean Étienne Koanda des meilleurs établissements scolaires engagés dans la lutte contre le tabac. L’objectif de ce prix est de mieux accompagner les associations scolaires de lutte contre le tabagisme à venir à bout du tabac dans leur milieu.

« L’industrie du tabac recrute généralement les adolescents et les jeunes et pour nous il fallait tout faire pour trouver une stratégie pour renforcer la capacité des jeunes afin qu’ils décident d’eux-mêmes de ne pas toucher au tabac », a fait savoir Hamado Salbré, coordinateur national de l’Union des associations contre le tabac (UACT). Et pour encourager ces jeunes à abandonner la consommation du tabac, l’UACT a lancé un prix dénommé Dr Jean Étienne Koanda en hommage à ce docteur.

Ce prix, a fait savoir Hamado Salbré, concerne l’ensemble des établissements scolaires du Burkina Faso. Le prix Dr Jean Étienne Koanda a-t-il poursuivi en outre, vise à accompagner les acteurs des associations scolaires de lutte contre le tabagisme dans leur milieu. Pour ce faire, les candidats des établissements scolaires pourront, en effet, compétir sur deux rubriques.

« La première rubrique va porter sur les connaissances générales en relation avec le tabagisme par l’entremise d’un questionnaire et la seconde est littéraire », a laissé entendre M. Salbré. Plus précisément quant au mode d’évaluation « la compétition va se faire beaucoup plus en ligne.

En fait, on va envoyer les questionnaires avec plus de 20 questions aux chefs d’établissements. Et ces établissements vont transmettre ces questions aux délégués de classes et ces derniers vont les faire descendre aux élèves », a indiqué Hamado Salbré.

Aussi a-t-il précisé que les œuvres ou les productions des candidats sont recevables tout au long de l’année scolaire et le prix Dr Jean Étienne Koanda sera remis le 31 mai 2025. « On permet aux candidats des établissements inscrits de faire des recherches pour apporter des réponses.

Il ne s’agit pas pour nous d’aller faire des sensibilisations mais c’est plutôt l’inverse c’est-à-dire les élèves vont faire des recherches pour comprendre le tabac et formuler des réponses dont nous allons voir s’ils ont une bonne compréhension du tabagisme ou pas », a fait entendre Hamado Salbré.

Pour terminer, il a invité l’ensemble des établissements scolaires à prendre à bras-le-corps cette initiative en vue de venir à bout du tabagisme en milieu scolaire.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

