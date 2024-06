Bientôt une représentation de l’Office national d’identification (ONI) à Banfora

publicite

L’Office national d’identification (ONI) aura désormais une représentation dans la région des Cascades. La pose de la première pierre de la bâtisse a eu lieu le samedi 1er juin 2024 à Banfora dans la cité du paysan noir. Cette initiative de l’ONI a pour objectif de déconcentrer non seulement les services mais aussi rapprocher les centres de production des cartes nationales d’identité burkinabè (CNIB) au plus près des populations de cette région.

C’est désormais officiel ! La ville de Banfora va abriter l’antenne régionale de l’Office national d’identification (ONI) des cascades. Le bâtiment sera érigé sur une superficie de 1.904 m² et va abriter trois bureaux et une salle de production.

D’un coût global estimé à près de soixante millions de F CFA, l’initiative est des fils et filles de la région des cascades au travers de l’Association pour le développement économique et socio-culturel de la région des Cascades (ADESCA).

Le président de ladite association, Lamine Soulama, a révélé que les habitants de la région des cascades éprouvent des nombreuses difficultés liées à l’obtention de la CNIB. Et pour y remédier, développement endogène oblige, ils ont décidé de mettre la main à la patte pour que l’ONI soit présent dans leur région. Il a ajouté que cette initiative va contribuer à l’amélioration de la qualité des services mais aussi de faciliter les démarches administratives des citoyens.

« L’accès à une identité sécurisée est un élément crucial pour la construction d’une nation moderne et prospère. La carte nationale d’identité burkinabè joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne des citoyens leur permettant d’exercer leurs droits et devoirs, de se déplacer librement, d’accéder aux services sociaux de base et de participer pleinement à la vie sociale et économique du pays », s’est justifié Lamine Soulama, président de l’ADESCA.

Cette volonté manifeste de la population des cascades à accompagner l’ONI pour l’atteinte de ses objectifs dans la dotation d’un centre de production de CNIB dans chaque région a été fortement saluée par Harouna Parfait Louré, Directeur général de la nationale de l’identification.

« Aujourd’hui, les résidents de la région des Cascades s’engagent aux côtés de l’ONI pour garantir que chaque individu ait la possibilité de se faire reconnaître, de se faire entendre et de participer pleinement à la vie de sa communauté », a-t-il apprécié.

Cependant, Harouna Parfait Louré a assuré que malgré les efforts, des millions de citoyens, y compris des personnes déplacées internes, sont toujours dépourvus de ce document essentiel. Ainsi donc, il a rappelé la nécessité, sinon l’urgence de doter chaque région d’une antenne de production de la CNIB.

« Sur une population nationale de plus de 12 477 149 habitants âgés de 15 ans et plus selon le dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH 2019), seuls 10 308 006 sont enregistrés dans la base de données de l’ONI et possèdent une CNIB valide. Cela signifie qu’environ 2 000 000 de Burkinabè vivent toujours sans documents d’identité.

Au niveau des Cascades, sur une population de 759 61O en âge de détenir une CNIB, l’ONI n’enregistre que 427 036 inscrits dans sa base de données ayant une CNIB active, ce qui signifie qu’il reste encore 332 574 habitants de la région des Cascades qui circulent toujours sans document d’identité », a-t-il précisé.

Quant au gouverneur de la région des cascades, Badaboué Florent Bazié, il a salué le bien fondé du projet qui a abouti à doter la région de son centre d’identification. Il a lancé un appel à la mobilisation et à la sensibilisation à l’endroit des populations sur l’importance de détenir une CNIB.

L’inauguration officielle de la représentation de l’ONI dans les cascades est prévue le 16 septembre 2024 à l’occasion de la journée internationale de l’identité. Cette inauguration portera à neuf les représentations de l’ONI dans les différentes régions du Burkina Faso.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

