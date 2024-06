Des fidèles musulmans de la mosquée sunnite de Zone 1 apportent du sang neuf au CNTS

publicite

La mosquée sunnite du quartier Zone 1 Ouagadougou en collaboration avec le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), a organisé un don de sang le dimanche 2 juin 2024. Cette initiative entre dans le cadre des activités citoyennes des fidèles musulmans de ladite mosquée et des riverains de la ville de Ouagadougou. L’initiative a permis au CNTS d’avoir plus d’une centaine de poches de sang.

Selon Adama Ouédraogo, un fidèle de la mosquée sunnite de Zone 1, leur initiative vise à répondre au besoin criard de sang dans les hôpitaux en ce contexte de guerre et au regain du paludisme au Burkina Faso. Il a lancé par ailleurs un appel à toute personne de bonne volonté d’emboiter le pas pour sauver des vies.

« Le pays est en guerre, dans peu de temps, nous serons dans une période pluvieuse et le paludisme va sévir, donc il est de bon ton pour nous de donner notre sang qui va contribuer à sauver des vies, non seulement des FDS et VDP, mais aussi d’autres maladies dans nos hôpitaux. Je lance un appel à toute personne de bonne volonté d’accomplir cet acte patriotique. Le prophète de l’Islam (PSL) a dit, quelqu’un qui sauve une vie, a sauvé l’humanité toute entière », a-t-il exprimé.

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), a accueilli l’initiative avec joie et reconnaissance à l’endroit des organisateurs de cette journée de don de sang e invite les Burkinabè à multiplier les actes en donnant leur sang pour soulager un tant soit peu les malades qui sont dans le besoin.

« D’abord c’est de dire merci aux responsables de la mosquée parce que ce qu’ils ont fait est un geste fort. Présentement avec les vacances, le centre a du mal à mobiliser des poches de sang pour venir en aide aux malades et avec la crise sécuritaire, le besoin en sang est énorme. Donc nous profitons de cette occasion pour dire merci aux responsables et inviter à tous les Burkinabè à emboiter le pas », a indiqué Gouwendmanegdé Zagré, attaché de santé et chef d’équipe du CNTS.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

