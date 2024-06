Médias et environnement : La 4e édition du Prix Grande Muraille Verte en journalisme pour la promotion de la gestion durable des terres lancée

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Coordination nationale de l’initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (CN-IGMVSS) a lancé la 4e édition du concours « Prix Grande Muraille Verte en journalisme pour la promotion de la Gestion durable des terres (GDT) ». Les journalistes de la presse écrite et en ligne, de la presse audiovisuelle sont invités à déposer leurs dossiers de candidature du 04 au 11 juin 2024.

La suite après cette publicité

Le « Prix Grande Muraille Verte en journalisme pour la promotion de la Gestion durable des terres (GDT) » est un prix institué dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Restauration des Écosystèmes dans la région du Plateau Central (PRE-PCL) par l’Agence de Coopération internationale de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie (APEFE) et la Coopération Belge au Développement (DGD).

Ce concours vise à promouvoir la production journalistique de qualité pour la sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques en matière d’environnement, particulièrement dans la récupération et la gestion durable des terres, selon Nabasnogo Roch Pananditigri, coordinateur national de l’initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel.

Peuvent prendre part au concours les journalistes et animateurs des différents organes de la presse écrite, de la presse en ligne, de la radiodiffusion sonore et télévisuelle du Burkina Faso. Pour ce faire, les œuvres en compétition sont celles produites, mises en ligne, publiées ou diffusées en langue française ou dans l’une des autres langues nationales parlées au Burkina Faso du « 1er juin de l’année civile précédent l’édition pour laquelle le concours est ouvert, au 31 mai de l’année civile de l’édition pour laquelle le concours est ouvert ».

Les œuvres en compétition sont reçues au siège de la Coordination Nationale de l’initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel du 04 au 11 juin 2024. Il sera donc décerné quatre prix, dont trois dans le palmarès officiel et un prix spécial, un prix pour les catégories presse écrite et presse en ligne confondues, un prix pour la catégorie radiodiffusion sonore, un prix pour la catégorie radiodiffusion télévisuelle.

La suite après cette publicité

Aussi un prix spécial pour le genre est institué. « Le prix spécial pour le genre est consacré spécifiquement aux femmes journalistes. II est décerné à la femme journaliste qui aura obtenu lors du concours, la note la plus élevée sur l’échelle de zéro (0) à vingt (20). Ce prix vise à encourager la production féminine dans le domaine de l’environnement », a indiqué Nabasnogo Roch Paanditigri.

Les genres rédactionnels en presse écrite et presse en ligne concernent l’enquête, le reportage, l’interview ; en radiodiffusion sonore, le magazine, la table ronde, l’interview et le grand reportage ; en radiodiffusion télévisuelle le magazine, le grand reportage, le documentaire.

L’initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS) est un programme lancé par l’Union Africaine en 2007 pour répondre aux défis posés par la désertification, la dégradation des terres, la sécheresse, le changement climatique et la perte de la biodiversité. Depuis 2014, « I’IGMVSS au Burkina Faso bénéficie de l’appui de la Coopération Belge au Développement et de Wallonie-Bruxelles International à travers l’Agence de la Coopération Internationale de la Fédération Wallonie- Bruxelles et de la Wallonie (APEFE) ».

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite