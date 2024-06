Le journalisme pour lutter efficacement contre le tabac

publicite

L’alliance pour le contrôle du tabac en Afrique (ACTA) à travers l’ONG Afrique contre le Tabac a dévoilé les lauréats de la 2e édition du concours des médias de la lutte anti-tabac (Africa tobacco control media Awards). Cette compétition régionale a décerné le 3ème prix au journaliste burkinabè Wendpanga Jean Arnaud Sawadogo, dans la catégorie radio. Ce fut en marge de la journée mondiale sans tabac, le vendredi 31 mai 2024 à Ouagadougou.

Ils étaient au total 30 journalistes à exposer leurs différentes productions pour le concours des médias de la lutte anti-tabac. Cette compétition vise à encourager les journalistes du continent à produire des œuvres médiatiques percutantes et informatives sur la lutte contre le tabac. A l’issue de l’examen du jury, le journaliste Burkinabè Wendpanga Jean Arnaud Sawadogo s’est démarqué par sa production dans la catégorie radio.

À travers son magazine de 26 minutes, le promoteur de Focus info.bf a examiné les défis et les solutions liées à la mise en œuvre de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac. Une production qui lui a valu la 3ème place sur le plan régional. Ce sacre représente pour Jean Arnaud Sawadogo, une fierté et un défi à relever.

« C’est une joie d’avoir ce prix, mais surtout c’est une interpellation parce que ça nous amène à comprendre que nous journalistes, nous avons une mission qui est celle de sensibiliser, d’informer et de contribuer à l’éducation des populations », a t-il déclaré.

Pour lui, la cigarette aujourd’hui n’est plus un phénomène mais plutôt une épidémie qu’il faut combattre. « Le Tabac au Burkina Faso fait plus de 4000 morts par an et le plus jeune fumeur selon les experts à 4 ans », a justifié le journaliste. Le coordonnateur de l’ONG Afrique contre le Tabac (ACONTA), Adama Zango a exprimé sa fierté pour le lauréat qui selon lui, fait l’honneur du pays des hommes intègres dans son entièreté.

«Ce soir nous avons été honorés par Sawadogo Wendpanga Jean Arnaud dans la mesure où en tant que Burkinabé ayant compéti au niveau africain avec 30 autres journalistes, il est sorti lauréat avec ce prix. Ça l’honore tout d’abord et ça honore tout le Burkina Faso.», a t-il mentionné.

Wendpanga Jean Arnaud Sawadogo est classé 3ème après la Zambienne Lumbiwe Mwanza et Dyson Bubala. Ces journalistes ont tous été récompensés pour leur dévouement à révéler la vérité sur l’industrie du tabac et pour leurs efforts visant à sensibiliser le public sur les dangers du tabac. L’article est disponible sur ce lien.

Saibata GUIRO (Stagiaire)

Burkina 24

