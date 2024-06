Le Ministre d’Etat en charge de la Communication a reçu le motard burkinabè Julio lucrece Bazi

publicite

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Jean Emmanuel OUEDRAOGO a reçu Julio Lucrèce BAZI, motard burkinabè qui a réalisé l’exploit de sa participation à la 4ème grande concentration de motards « Road to Marrakech ».

Seul motard burkinabè à avoir entrepris le périple à moto, du Burkina à Marrakech, aux côtés de ses autres frères qui l’y attendaient pour prendre part à ce rendez-vous des passionnés d’adrénaline auprès de 600 autres motards venus de 56 pays, Julio Lucrèce BAZI a porté haut le flambeau du Pays des Hommes Intègres durant les 13 000 Km de route reliant Ouagadougou à l’ancienne cité impériale située à l’ouest du Maroc.

Le motard burkinabè a confié dans un témoignage saisissant, toute l’admiration et l’accueil dont il a bénéficié durant ce périple au cours duquel il a rencontré des frères africains qui lui ont manifesté leur amour pour le « Burkina de Ibrahim TRAORÉ et de Thomas SANKARA ». « Il y a de la fierté en eux par le simple fait d’avoir un Burkinabè en face et il faut être hors du pays pour le comprendre », explique-t-il.

Le motard renchérit que « le fait d’être Burkinabè m’a permis de dormir gratuitement dans de grands hôtels. Cela m’a permis de manger dans des endroits et quand je vais pour régler l’addition, il se trouve que quelqu’un a déjà payé parce qu’il a dit que je suis son frère ». Ce motif de fierté amène le motard burkinabè à nourrir de grandes ambitions; celles de rallier prochainement les villes de Rome et de la Mecque à moto.

Le Ministre d’Etat Jean Emmanuel OUEDRAOGO a félicité le passionné de la route pour avoir été un véritable ambassadeur du Pays des Hommes Intègres durant ce beau parcours à travers les pays d’Afrique.

Source: DCRP-MCCAT

