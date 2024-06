Mercato : Bertrand Traoré dans le viseur de plusieurs clubs d’Europe

publicite

Selon les informations du média Foot mercato de ce mardi 4 juin 2024, des premiers contacts en Espagne, Angleterre et Allemagne ont eu lieu pour enrôler l’attaquant burkinabè Bertrand Traoré.

Alors que Villarreal aspire à le conserver et même à le prolonger, Galatasaray, Fenerbahce, Valence et Girona sont venus aux renseignements pour l’ancien crack ajacide.

Après six mois avec le Villarreal, le capitaine des Étalons, 28 ans, a retrouvé la plénitude physique de ses capacités. Auteur d’un but en onze apparitions avec le club ibérique, Traoré a joui d’un temps de jeu plus que respectable.

Considéré comme un supersub, ce dernier en a profité pour se mettre en valeur et plusieurs équipes l’ont désormais dans leur viseur pour cet été. Une chose semble sûre, Bertrand Traoré va agiter le mercato à Villarreal ! Il est en fin de contrat avec Villarrael où il était en prêt.

Abdoul Gani BARRY

