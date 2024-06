CAN Maroc 2025 : « Les annonces concernant un éventuel report sont fausses »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Rien n’est encore décidé en ce qui concerne la CAN 2025 prévue au Maroc. Une folle rumeur sur les réseaux sociaux a annoncé le report de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) prévue en juin 2025 pour janvier 2026. Cette information virale a même été reprise par plusieurs sites crédibles.

La suite après cette publicité

Ce n’est pas le cas, selon un communiqué de la Confédération africaine de football sur ses réseaux sociaux. « Les annonces concernant un éventuel report de la CAN 2025 sont fausses », indiqué le communiqué qui poursuit : « Le Comité Exécutif de la CAF se réunira pour délibérer et prendre une décision sur les dates de la CAN 2025. La CAF publiera ensuite une déclaration officielle sur le sujet ».

Depuis quelques années, la CAF est confrontée à un problème de calendrier pour la programmation de ses compétitions. La faitière du football africain avait décidé de programmer ses compétitions en années impaires à partir de 2013 avant de revenir aux années paires.

Mais depuis, la CAF a du mal à tenir les compétitions aux dates prévues. Ainsi, la CAN 2021 s’est disputée en 2022 au Cameroun alors que celle de 2023 en Côte d’Ivoire a eu lieu en 2024.

La CAF avait aussi opté pour tenir ses compétitions en fin d’année de saison, soit entre le mois de juin et de juillet. Mais, ce calendrier ne convient pas au continent : la période est marquée par une saison des pluies. En plus de cela, la CAF doit faire avec le calendrier FIFA avec une augmentation du nombre d’équipes.

La suite après cette publicité

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite