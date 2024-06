Burkina Faso : La plateforme de demande de terrains et d’autorisation d’aménagement présentée aux ministres

publicite

La ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Docteure Aminata ZERBO/SABANE et son collègue de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, Mikaïlou SIDIBE ont assisté ce mercredi 05 juin 2024, à une séance de présentation de la plateforme en ligne de demande de terrains et d’autorisations d’aménagements. A travers cette présentation, il s’agissait de permettre aux deux membres du gouvernement, de s’imprégner de l’état de mise en œuvre des procédures prioritaires à dématérialiser au titre de l’année 2023 au sein du ministère en charge des Affaires foncières.

Ce sont deux procédures qui étaient prévues pour être dématérialisées au sein du département de Mikaïlou SIDIBE. Mais les acteurs sont allés au-delà avec 6 procédures dématérialisées à travers le portail de demande de terrains et d’autorisations d’aménagements. Les procédures dématérialisées sont, les demandes de bornage, le suivi des demandes de terrain, les demandes de délivrance d’extraits de plan, d’identification de terrain, de changement de destination et d’autorisation de lotir ou de restructurer.

Le Directeur des Systèmes d’Information du ministère de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, Philippe OUOBA, dans sa présentation, a indiqué qu’avec ce portail, les usagers pourront formuler leurs demandes sans se déplacer. Il a expliqué les différentes étapes à suivre par les usagers et par l’administration tout en précisant que la mise en œuvre du portail a été faite en collaboration avec les techniciens du département en charge du numérique.

La ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Docteure Aminata ZERBO/SABANE, a félicité tous les acteurs pour les efforts consentis ayant abouti à la dématérialisation de ces procédures. Elle a fait des suggestions pour une meilleure mise en œuvre du portail, notamment sur la précision des délais de paiement, la mise en place d’un dispositif pour répondre aux questions des usagers, la gestion des notifications pour un meilleur suivi des dossiers et l’interopérabilité de la plateforme pour prendre en compte l’intervention des acteurs d’autres départements intervenant dans la chaîne.

Le ministre de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, Mikaïlou SIDIBE a remercié Docteure Aminata ZERBO/SABANE, pour son implication dans l’élaboration et la mise en œuvre du portail de demande de terrains et d’autorisations d’aménagements au sein de son département. « Il y a eu une bonne symbiose, un bon tandem entre les deux départements et l’objectif final, c’est la satisfaction des usagers », a-t-il indiqué. Il a rassuré Docteure Aminata ZRBO/SABANE que les suggestions d’améliorations apportées seront prises en compte.

A noter que les tests de sécurité et de déploiement se feront de concert avec l’ANPTIC et l’ANSSI. Les deux ministres ont donné des instructions aux techniciens pour une mise en œuvre rapide des suggestions faites afin de permettre de lancer officiellement le portail dans de meilleurs délais. A cette séance de présentation, Docteure Aminata ZERBO/SABANE avait à ses côtés, la Directrice générale de la Transformation digitale, Haoua OUATTARA/DAMA, le Secrétaire permanent de l’Innovation et de la Veille sur les Technologies émergentes du Numérique (SPIVTEN), Dr Yaya TRAORE et le Secrétaire général de l’ANPTIC, Arouna OUATTARA.

Source : DCRP/MTDPCE

