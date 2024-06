Burkina Faso : Des leaders «Wayiyans» à l’école du ministère de la jeunesse

publicite

Le Ministère en charge de la Jeunesse outille ce mardi 11 juin 2024 les leaders des mouvements de veille citoyenne dénommés « Wayiyans » du centre, à Ouagadougou. Cette initiative entre dans le cadre d’une série de conférences régionales en vue de renforcer les capacités de ces différents mouvements.

S’il y a bien un exemple d’union autour des valeurs de la transition du MPSR 2 à ses débuts, c’est bien ces jeunes qui se sont mobilisés pour soutenir ce pouvoir selon le ministère en charge de la jeunesse burkinabè. C’est pourquoi il a décidé d’initier une série de formations pour parler des valeurs qui véhiculent ce pouvoir en place. Celle de la région du centre s’est ouverte ce mardi 11 juin 2024.

Elle est axée sur le Thème «l’engagement citoyen et la veille citoyenne»; et «les valeurs de la transition Burkinabè». L’objectif, selon le directeur général de la jeunesse, Larba Pilga, est de permettre à ces jeunes de pouvoir mener à bonne échéance leur rôle de veille citoyenne au Burkina Faso.

« Depuis un certain temps il s’est créé un mouvement de veille citoyenne. Ce sont des jeunes et des femmes qui veillent sur la bonne marche de la transition. Nous avons estimé qu’il faudrait les outiller pour qu’ils puissent assurer la veille. Au regard des actions innovantes et des actions de développement qu’ils mènent sur le terrain il était de notre devoir de renforcer leurs capacités », a justifié le directeur général de la jeunesse.

C’est un objectif qui a été salué par Zakaria Tagna, vice président de la coordination nationale de la veille citoyenne. Pour lui, cette formation est sans doute un moyen pour eux de non seulement avoir un plus mais également assurer ce rôle de veille déjà engagé.

« Nous disons merci au ministère qui a initié cette conférence. C’est comme l’a dit un de nos grands patriotes le capitaine Thomas Sankara un militaire sans formation politique est un danger. Nous en tant que leaders, nous pensons qu’avec cette formation, ça va beaucoup amplifier notre action de veille citoyenne autour de notre leader le capitaine Ibrahim Traoré», a-t-il promis.

Cette initiative est prévue pour ces leaders dans les différentes régions du Burkina Faso. Pour celle de Ouagadougou, l’une des communications est assurée par l’écrivain Adama Siguiré.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

