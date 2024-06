Le ministère en charge du tourisme sensibilise les acteurs sur les risques du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme dans leur secteur

Le ministère en charge du tourisme à travers la direction générale du tourisme a organisé, ce mardi 11 juin 2024, à Ouagadougou, une session de sensibilisation des assujettis dudit secteur sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Les participants auront droit à trois communications. Notamment sur les généralités de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, les obligations des assujettis du secteur du tourisme en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, et enfin sur le contrôle du respect des obligations des assujettis du secteur du tourisme.

Selon Monique Ouédraogo/ Ilboudo, directrice générale du tourisme, le but de cette session est de sensibiliser ces acteurs du secteur privé du tourisme sur les enjeux liés à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme.

«Il s’agit pour nous de voir avec eux qu’ils puissent comprendre donc ces enjeux-là et qu’ils puissent travailler à mettre en place les dispositifs qui vont leur permettre de pouvoir endiguer donc ce phénomène », a-t-elle éclairé.

Monique Ouédraogo a affirmé qu’au fur et à mesure qu’ils se rapprochent des assujettis du tourisme, ils se rendent compte qu’il y a certains qui ignorent le risque lié à la lutte contre le financement du terrorisme et au blanchiment des capitaux.

«Donc il s’agit pour nous de voir comment on essaie de déceler en collaboration avec les professionnels notamment la cellule nationale de traitement des informations financières qui lutte en ce sens et qui nous accompagne dans la sensibilisation des acteurs», a-t-elle notifié.

Le chargé de mission du ministère en charge du tourisme, Antoine Waongo a indiqué que la présente session s’inscrit dans la dynamique de l’amélioration de l’efficacité du régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des terroristes afin de sortir le Burkina de la liste grise du GAFI (groupe d’action financière) qui a placé le pays sur la liste des juridictions « sous surveillance renforcée».

«A cet effet, le ministère en charge du tourisme à travers la direction générale du Tourisme a entrepris de renforcer les capacités des acteurs du secteur du tourisme pour une meilleure prise en compte de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans leur fonctionnement au quotidien de leurs entreprises», a-t-il laissé entendre. Il a souligné que le secteur du tourisme burkinabè est caractérisé par une amélioration constante de l’offre en matière d’hébergement et de voyages.

«Ainsi, le dynamisme de la demande touristique et l’esprit de combativité des acteurs qui l’animent imposent la nécessité pour les assujettis que vous êtes, de prendre en charge en toute responsabilité, vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces obligations qui vous ont été confiées sont vitales pour l’avenir des activités touristiques et l’image de marque de notre destination», a-t-il conclu.

