Communiqué : Appel à candidature pour le recrutement de 100 promoteurs d’entreprises pour y acquérir des connaissances sur les notions et concepts de circularité, circulaire, d’inclusivité et sensible à la nutrition dans la ville de Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

La ville de Ouagadougou accueille 200 000 nouveaux habitants par an avec une population estimée à 3 204 000 habitants en 2023 contre 33 000 en 1950 (INSD). Le taux de croissance actuel de la ville est estimé à 4,84 % (Nations Unies 2023).

La suite après cette publicité

Cette croissance démographique continue pose la problématique de l’alimentation urbaine pour une ville qui connait une urbanisation galopante, une occupation anarchique des espaces verts et de productions agricoles mais également des flambées des prix dues aux différentes crises à travers le monde. L’alimentation de la ville de Ouagadougou est assurée majoritairement par l’importation alimentaire issue des autres villes du pays mais également du reste du monde. Une situation qui rend la ville de Ouagadougou vulnérable face aux nombreux défis de crises alimentaires, a de nombreux effets sur l’environnement alimentaire des populations. Elle influence les modes et habitudes alimentaires, tant au niveau de la gestion que de l’approvisionnement des marchés alimentaires, autour des écoles mais également l’alimentation de rue. L’alimentation urbaine dans la ville de Ouagadougou constitue une préoccupation majeure des autorités municipales avec la recrudescence de certaines maladies liées à l’alimentation des populations.

Avec 26 partenaires, le projet AfriFOODlinks est mis en œuvre depuis décembre 2022 dans plus de 65 villes d’Afrique et d’Europe. Au Burkina Faso il est piloté par RIKOLTO et 7 autres partenaires membres du consortium que sont la ville de Ouagadougou, ADEU, AFP/PME, Inades-Formation Burkina, IRSAT, ACRA et la LCB. Il s’agit d’un projet de recherche – innovations, en réponse à l’appel d’Offre « Horizon Europe » (appel d’offre de la commission européenne) intitulé « African Food Cities ». « Villes alimentaires africaines ».

La mise en œuvre de ce projet se fait à travers sept (07) plans de travail (WP) dont le WP3 : « Incuber des entreprises circulaires innovantes, et guider le développement d’environnements commerciaux favorables ». L’Agence du Développement Economique Urbain (ADEU) a en charge la tâche 3.2 – « Incubation d’entreprises innovantes dirigées par des femmes et des jeunes qui contribuent à la transition vers des systèmes alimentaires urbains durables dans les 5 villes pivots, avec un accent particulier sur les entreprises ayant un modèle d’entreprise circulaire au cœur de leurs activités ».

A cet effet, le présent appel à candidature est lancé en vue de recruter 100 promoteurs d’entreprises qui vont prendre part à un hackathon pour y acquérir des connaissances sur les notions et concepts de circularité, circulaire, d’inclusivité et sensible à la nutrition, « farm to fork » c’est-à-dire de la Ferme à la Fourchette, ainsi que sur les attentes de la ville de Ouagadougou par rapport à l’alimentation saine, durable et nutritive afin de développer/consolider leurs idées de projets.

Critères d’éli gibilité

avoir sa zone d’activités dans le Grand-Ouaga ;

être âgé de 18 à 35 ans pour les jeunes et jusqu’à 50 ans pour les femmes au 31/12/2024 ;

avoir au moins une année d’expérience dans le domaine de l’agroalimentaire ;

avoir un chiffre d’affaires d’au moins 500.000 F CFA par an ;

avoir au moins un (01) employé ;

avoir une vision (création d’emploi et de richesse, formalisation de l’entreprise, augmentation du chiffre d’affaires, contribution à une alimentation saine, durable et nutritive, etc.) ;

domaines d’intervention : production agroécologique, transformation agroalimentaire, conservation des aliments, valorisation des déchets agroalimentaires ;

être disponible et s’engager pleinement à suivre le processus d’incubation (formations, coaching) ;

s’engager à avoir un mentor ;

disposer d’un terrain pour l’exploitation agricole ;

s’engager à respecter toute autre condition que le projet viendra à fixer.

Dossier de candidature

Formulaire dûment renseigné en ligne via le lien : https://forms.gle/WC8EjZjonaNM5W7a7;

Carte Nationale d’Identité Burkinabè (CNIB) ou passeport valide.

Pour tout renseignement, veuillez adresser un mail à l’adresse mail : [email protected] ou se rendre au siège de l’ADEU à l’adresse suivante : Rue Conseil Economique et Social, immeuble ex- RAGEM, sis au marché Zabre Daaga, 01 BP 5373 Ouagadougou 01, Tel : 25-33 10 12.

Initialement ouvert sur la période du 1er au 31 mai 2024, je vous informe que l’appel à candidatures est prolongé et couvre la période du lundi 10 juin au vendredi 28 juin 2024 pour donner à plus de candidats potentiels la possibilité de postuler.

Les candidatures seront donc recevables du lundi 10 juin au vendredi 28 juin 2024.

La Directrice Générale par Intérim

Rosalie KABORE/KABORE

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite