Tanghin : Lancement de la Campagne nationale de destructions des gîtes larvaires  

Le ministère de la santé et de l’hygiène publique a lancé officiellement la campagne nationale de lutte anti larvaire le mardi 11 juin à Tanghin secteur 17 de la ville de Ouagadougou. Ladite campagne de destruction des gîtes larvaires est assurée par les volontaires nationaux et agents de santé à base communautaire (VN ASBC).

Le Dr Robert Kargougou, premier responsable du département de la santé a fait savoir que le Président du Faso a donné des instructions afin que tous les volontaires nationaux et agents de santé à base communautaire (VN ASBC) engagés dans la lutte contre la dengue soient dans les conditions optimales. « Le gouvernement avec l’appui des partenaires techniques et financiers est engagé à mettre des ressources qui permettront de rendre régulière la motivation des VN-ASBC», a-t-il souligné.

Selon le Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, pour lutter efficacement contre la dengue, il faut une action multisectorielle. Il a, par ailleurs, rappelé que la dengue est un problème national, mais individuellement chacun doit contribuer à assainir son cadre de vie à détruire les gîtes larvaires pour endiguer cette maladie en 2024.

Le ministre Kargougou a remercié les Volontaires nationaux et Agents de santé à base communautaire (VN ASBC) pour le travail déjà abattu et ce qu’ils feront les jours et les mois à venir pour contribuer à la protection de la santé des populations, face à cette maladie épidémique qu’est la dengue.

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Dr Boubakar Savadogo, quant à lui, a laissé entendre que son département, en collaboration avec celui de la santé, a procédé au recrutement de 15 000 ABSC au profit de cette campagne de lutte contre les gîtes larvaires. « C’est très bien que des jeunes et des volontaires puissent se mobiliser dans cette lutte car cela contribue à la citoyenneté et à la cohésion sociale », a-t-il déclaré.

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

