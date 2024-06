Banque Atlantique lance les services de « Bank to Wallet » et « Wallet to Bank » avec son partenaire Moov Africa Burkina Faso

Dans l’optique de la digitalisation de ses services bancaires au Burkina Faso, Banque Atlantique a procédé à une signature de convention avec Moov Africa Burkina Faso, pour le déploiement de « Bank to Wallet », « Wallet to Bank ». C’était le vendredi 7 juin 2024, dans les locaux du siège de la Banque à Ouagadougou.

Le service « Bank to Wallet », « Wallet to Bank » de Banque Atlantique a été conçu afin de permettre à ses clients d’effectuer rapidement et efficacement des opérations bancaires, a introduit Mohamed Simporé, Directeur Général de Banque Atlantique au Burkina Faso.

«C’est un produit à valeur ajouté qui a été développé avec Moov Money dans le cadre d’apporter de nouvelles solutions digitales à l’expérience client à notre clientèle. C’est un produit qui permettra de faire des opérations entre votre compte bancaire de Banque Atlantique et votre compte de portefeuille électronique au niveau de Moov money. Vous pouvez débiter votre compte atlantique pour approvisionner votre compte Moov money ou vous pouvez faire l’inverse », a détaillé le Directeur Général de la Banque Atlantique au Burkina Faso.

Selon ce dernier, l’avantage principal de ce service c’est de faciliter les opérations de la clientèle, mais aussi, de mettre à leur disposition, un outil digital qui permet à tout moment de pouvoir utiliser son compte au niveau de la banque à travers le téléphone portable. Abdelillah El Aydi, Directeur Général de Moov Africa Burkina a ajouté que le service vient véritablement répondre aux besoins des clients tout en étant sécurisé.

« Cette initiative conjointe alliant l’expertise bancaire de banque Atlantique et l’infrastructure technologique robuste et avancée de Moov Africa vise à proposer une expérience client améliorée, marquée par la facilité d’utilisation et la sécurité des transactions ainsi que l’amélioration de l’interopérabilité des services financiers. Avec un partenaire comme Banque Atlantique c’est plus de 8 millions de clients Moov money qui vont pouvoir effectuer des dépôts et des retraits d’argent à travers le service « Bank to Wallet », « Wallet to Bank », a-t-il assuré.

Pour utiliser le produit Bank to wallet, c’est simple. Il suffit d’être détenteur d’un compte bancaire à la Banque Atlantique et disposer d’un compte Moov money. Il convient toutefois de préciser que toute souscription requiert au préalable, une signature d’un formulaire d’abonnement au sein d’une agence de Banque Atlantique au Burkina Faso.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

