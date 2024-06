Filière Arts Gestion et Administration Culturel : Célestin Zongo désigné coordinateur des anciens étudiants

publicite

0 Partages Partager Twitter

La première édition des journées d’études AGAC a refermé ses portes le samedi 15 juin 2024 à l’université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou. Une cérémonie de clôture marquée par une présentation de bilan.

La suite après cette publicité

Pendant deux jours, enseignants chercheurs, étudiants et anciens étudiants de la filière Arts Gestion et Administration Culturel (AGAC) se sont penchés sur le rôle de l’administrateur culturel dans la préservation du patrimoine culturel et artistique au Burkina Faso.

Ce sont, entre autres, des panels, des communications et du réseautage qui ont ponctués ces deux jours de travaux. Un déroulement des activités jugé satisfaisant par le comité d’organisation. Selon le chef de la filière, Dr. Jacob Yarabatioula, cette première édition s’achève avec une note de satisfaction grâce à la mobilisation des étudiants, enseignants et anciens étudiants du département.

Lire également 👉 La filière Arts, Gestion et Administration culturelles ouvre ses portes du 14 au 15 juin 2024

« Une note de satisfaction parce que tout simplement, ce qui a été pensé, imaginé par l’administration et les élèves se sont réalisés. Nous avions cru que c’était un rêve. Mais il fallait véritablement rêver et travailler à y arriver et c’est une mobilisation qui nous rassure que les jeunes de ce pays veulent la formation pour impacter le secteur culturel », a-t-il expliqué.

Cette rencontre a été également une occasion de désigner Célestin Zongo, ancien étudiant de la filière AGAC, comme coordonnateur des anciens étudiants. Il a pour mission de travailler à mobiliser les anciens étudiants de la filière dans le but de les engager pour promouvoir l’administrateur culturel au Burkina Faso. Chose qu’il a accueilli avec joie et satisfaction.

« C’est avec plaisir que je reçois cette désignation. Je m’engage à travailler pour retrouver tous les anciens. Nous sommes plusieurs centaines aujourd’hui dans la vie active. Nous allons mettre en place un cadre de concertation qui va nous permettre de nous rencontrer de temps en temps pour réfléchir sur le partage d’expérience intergénérationnelle et voir comment les anciens peuvent soutenir les jeunes qui sont toujours en formation pour faciliter leur insertion socioprofessionnelle », a-t-il exprimé.

En rappel, cette première édition des journées d’études AGAC s’est tenue sous le thème « Rôle et place de l’administration culturel dans le développement des industries culturelles et créatives au Burkina Faso ». Et rendez-vous est pris en 2025 pour la deuxième édition.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite