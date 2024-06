La section Burkina de l’Alliance des jeunes des États du Sahel salue la prolongation de la transition

publicite

L’Alliance des Jeunes des États du Sahel/Burkina Faso (AJES-BF) a, ce 18 juin 2024 à Ouagadougou, salué la décision de prolongation de la transition à cinq ans qui permettra, selon ses responsables, de jeter les bases des réformes profondes et nécessaires.

L’Alliance des Jeunes des États du Sahel section Burkina Faso se dit satisfaite des décisions issues des assises nationales tenues en mai 2024. Pour les responsables de la section Burkina de l’Alliance des jeunes des États du Sahel, la situation sécuritaire reste préoccupante et demeure le défi majeur de tous les Burkinabè.

À entendre Oumou Tokodjiba Barro, vice-présidente de la section Burkina de l’Alliance des jeunes des États du Sahel, le prolongement de la transition permettra de créer les conditions favorables à la mise en place de réformes profondes et nécessaires.

Elle a, par ailleurs, indiqué que cette période de transition doit être mise à profit pour reconstruire l’Etat sur des bases solides, renforcer des capacités institutionnelles et promouvoir une culture de transparence et de responsabilité.

« Il est impératif de donner le temps nécessaire pour instaurer une gouvernance responsable, renforcer les institutions et mettre en œuvre des politiques efficaces qui garantiront la sécurité et le bien-être de tous les citoyens. Promouvoir une culture de transparence et de responsabilité », a-t-elle déclaré.

Quant à Abdoul Rahazagou Déné, président de la section Burkina de l’Alliance des jeunes des États du Sahel, le développement d’un pays ne se fait pas en cinq ans mais ces cinq ans de la transition permettront de poser les jalons d’un développement endogène solide.

« Nous pensons que les cinq (05) ans, c’est insuffisant pour le gouvernement. Au vu des résultats déjà engrangés, cinq (05) ans c’est peu parce que quand on parle de développement, on ne peut pas le faire en une courte durée. Il faut un temps assez raisonnable pour permettre à ces autorités qui tracent une vision de développement dans plusieurs domaines », a-t-il avancé.

L’Alliance des Jeunes des Jeunes Sahel a été créée en septembre 2023 et regroupe les pays de l’AES à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le bureau burkinabè de cette alliance est constitué de 16 membres et plus de 700 sympathisants. Son engagement est de soutenir les actions du gouvernement de la transition.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire) et Willy SAGBE

Burkina 24

