Tabaski 2024 à Bobo-Dioulasso : « Nous avons prié pour le retour de la paix et la bonne pluviométrie »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les fidèles musulmans du Burkina Faso ont commémoré la fête de l’Aïd El Kebir, le dimanche 16 juin 2024. Communément appelée fête du mouton, c’est aussi une aubaine pour la communauté musulmane de faire une halte pour implorer la miséricorde d’Allah. A Bobo-Dioulasso, la tradition a été respectée. Les musulmans se sont réunis autour de la prière.

La suite après cette publicité

Dimanche 16 juin 2024 dans la ville de Bobo-Dioulasso à la place warawara, les fidèles musulmans ont commencé la journée par des enseignements suivis de la prière d’Aid El Kebir.

Les fidèles musulmans se sont convergé sur les lieux de prière afin de recevoir la clémence et les bénédictions du Créateur. Réunis en grand nombre, ils ont prié pour la cohésion sociale entre fils et filles de la nation, et un retour de la paix au Burkina.

Lire également 👉 Tabaski 2024 : Les fidèles musulmans du mouvement sunnite prient pour le retour de la paix au Burkina Faso

« Ce matin nous avons prié pour le retour de la paix et la bonne pluviométrie. Vu que c’est le début de l’hivernage. Bobo a connu des inondations en ce début d’hivernage. Nous prions pour des pluies profitables qui feront moins de dégâts », a fait entendre Cheick Omar Traoré un fidèle musulman.

Quant à Fatoumata Sanou/ Tey, une veuve dont son mari est resté dans une attaque, ses prières se résument à la paix et la quiétude. « Moi-même je suis une veuve ; mon mari est resté dans l’attaque. Ma prière est que, tout mouton tué aujourd’hui soit le sacrifice pour le retour de la paix au Burkina Faso », a-t-elle formulé.

Les responsables administratifs et autres confessions religieuses ne se sont pas fait prier pour partager la joie de cette fête. Ils ont prié avec ces derniers, signe de fraternité et du vivre ensemble. La prière a été clôturée par des bénédictions puis l’immolation des moutons de fête.

Yéhé Véronique TRAORE

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite