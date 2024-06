Boissons sucrées périmées : La BMCRF fait une importante saisie à Ouagadougou

publicite

La Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) a mené une opération fructueuse le 20 juin 2024 dans les environs du grand marché de Ouagadougou. Un important stock de boissons sucrées périmées a été saisi mettant ainsi fin à une pratique illégale qui menace la santé des consommateurs.

Dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude, la contrefaçon et les pratiques illicites de la concurrence, la BMCRF a localisé auprès d’un importateur, un stock de boissons sucrées impropre à la consommation. Ce Stock était destiné à la vente sur le marché local.

Le Chef du département des investigations, du contrôle, de la lutte contre la fraude et la contrefaçon rappelle que la protection du consommateur est une priorité absolue. Les produits périmés peuvent contenir des ingrédients nocifs et représenter un risque pour la santé publique. Les équipes de la BMCRF ont agi rapidement pour retirer ces boissons du marché, et elles seront détruites conformément à la réglementation en vigueur.

Le Coordonnateur Général de la BMCRF, Olivier KIEMA, invite chaque citoyen à protéger la santé des populations en signalant toute pratique illicite en matière de commerce aux numéros verts suivants : 80 00 11 84, 80 00 1185 et le 80 00 11 86.

La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale !

