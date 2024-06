Le Conseil supérieur de la Communication a suspendu le journal L’Evénement pour une période d’un mois

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Conseil supérieur de la communication a notifié aujourd’hui jeudi 20 juin 2024, la suspension du journal L’EVÉNEMENT pour un mois, lit-on sur sa page Facebook.

La suite après cette publicité

« Cette décision surprenante et injuste fait suite à la publication de l’article « 400 000 000FCFA des VDP détournés : Le capitaine Prospère Boena s’en est allé avec son témoignage » publié dans L’EVÉNEMENT du 10 juin 2024.

Nous rejetons et refusons totalement cette sanction grotesque, injuste et abusive du CSC que nous publions en plus de ce communiqué. L’EVÉNEMENT se pourvoira devant la juridiction compétente », lit-on sur sa page Facebook.

La réaction du journal L’EVÉNEMENT

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite