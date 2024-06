Premiers secours : L’Association « Golden Team » à l’école du Dr Grégory

publicite

« African Initiative » a initié une session de formation en premiers secours au profit des jeunes de l’association « Golden Team ». C’était le 20 juin 2024 sur le plateau de basketball de l’UFR/SVT de l’Université Joseph Ki-Zerbo, à Ouagadougou.

« La première chose à faire lorsque vous portez assistance, c’est de vérifier si la personne accidentée et inconsciente à un pouls », a d’emblée indiqué Dr Grégory de l’association russo-burkinabè « African Initiative » à son auditoire du jour, les jeunes de l’association « Golden Team ».

Pour ce faire, a-t-il expliqué, vous pouvez placer vos deux doigts sur le poignet de la main ou entre le menton et le cou pour constater s’il y a du mouvement. Il a aussi fait remarquer qu’avant de procéder à pareil acte, il est important de prévenir les sapeurs-pompiers.

Alliant théorie et pratique, Dr Grégory s’est également attelé à montrer la manière dont il faut assister une personne victime d’une fracture ouverte ou fermée. « Dans ce genre de cas (fracture fermée), vous bougez le membre accidenté pour constater s’il y a du mouvement. Si la partie ne bouge pas, il faut l’immobiliser avec un carton par exemple », a-t-il fait savoir.

En cas de fracture ouverte, a-t-il poursuivi, quand l’artère est touchée, l’on doit placer un garrot à dix centimètres au-dessus de l’ouverture et la partie supérieure du membre fracturé. « Le garrot ne doit pas excéder 1 h de temps. On peut également utiliser une corde ou un t-shirt pour immobiliser un bras fracturé », a ajouté le Dr.

Dans le cas d’une jambe fracturée, Dr Grégory conseille au secouriste d’attacher la jambe fracturée avec l’autre jambe (en bon état). Il a en somme montré ce qu’il faut faire en cas de noyade. Parmi les techniques de réanimation enseignées, il y a le bouche-à-bouche, le bouche-à-nez et le massage cardiaque. À l’issue du séminaire, Dr Grégory a offert des kits pharmaceutiques à chaque participant.

Pour rappel, chaque semaine « African Initiative » entend organiser au moins deux séminaires de formation en premiers secours au profit des élèves et des jeunes de la ville de Ouagadougou. « African Initiative » est une association russo-burkinabè créée par des Burkinabè et des Russes dans le but de promouvoir l’amitié entre les deux peuples.

