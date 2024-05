Premier secours : African Initiative outille des élèves du collège de Waog-Taaba de Ouagadougou

publicite

« African Initiative » a poursuivi ses séminaires de formation en secours d’urgence au profit des élèves et citoyens de la ville de Ouagadougou. Le vendredi 24 mai 2024, Docteur Grégory était au collège de Waog-Taaba, au secteur 52 de l’arrondissement 12 de Ouagadougou, au quartier Patte d’Oie pour une formation en premier secours sanitaire.

Les séminaires en secours d’urgence sanitaire d’« African Initiative » au profit des élèves se sont poursuivis. Le vendredi 24 mai 2024, ce sont les élèves du collège Waog-Taaba au secteur 52 de l’arrondissement 12 de Ouagadougou qui ont bénéficié des services de Docteur Grégory, médecin russe commis à cette tâche.

À ce séminaire, les consignes sont restées les mêmes. « Les astuces qui seront enseignées ne sont valables que s’il n’y a pas un professionnel de santé à côté », a rappellé Docteur Grégory aux élèves d’entrée de jeu. Les astuces du séminaire ont été axées sur le secours à apporter à une personne victime d’un accident de la circulation, d’un ⁠incendie, d’une électrisation, de noyade et d’asphyxie. Dans tous les cas, Docteur Grégory a conseillé aux séminaristes de privilégier leur propre sécurité quand ils veulent porter assistance.

« En cas d’électrisation par exemple, vous devez vous rassurer que la source d’électricité a été bien isolée, car vous devez être en vie pour pouvoir sauver une vie », a-t-il expliqué. Il a poursuivi en disant que le secouriste doit pratiquer une respiration artificielle si la victime n’a pas de pouls.

« Dans ce cas, il existe plusieurs types de réanimation artificielle », a précisé le Docteur tout en citant le bouche-à-bouche, le bouche-à-nez, le pompage cardiaque. Le docteur a aussi donné des astuces pour sauver une personne en cas de noyade. « Rassurez-vous d’abord que vous savez nager avant de vous jeter à l’eau, car la personne qui se noie a tendance à tirer tous ceux qui veulent la sauver au fond de l’eau », a prévenu Dr Grégory.

Tout en mimant du bras, il a expliqué aux élèves qu’il faut « saisir la personne qui se noie par le buste à l’arrière et nager à bas bord et faire sortir l’eau des voies respiratoires en pompant la poitrine avec ses deux mains ». Entre autres astuces, le médecin russe a montré aux élèves comment dégager un élément coincé dans de la gorge, que ce soit chez un adulte ou chez un nouveau-né.

Les élèves ont eu l’occasion de poser des questions et ont obtenu des réponses du Dr Gregory. À l’issue du séminaire, le médecin russe a offert un tensiomètre et des consommables pharmaceutiques aux premiers responsables du collège Waog-Taaba.

Chaque semaine African Initiative organise au moins deux séminaires de formation en premier secours au profit des élèves et des jeunes de la ville de Ouagadougou. African Initiative est une association russo-burkinabè créée par des Burkinabè et des Russes dans le but de promouvoir l’amitié entre les deux peuples.

