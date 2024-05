Tournoi Pro Jeunes Talents U17 : L’AS ÉLITES vainqueur pour la deuxième année consécutive

publicite

La deuxième édition du tournoi Pro Jeunes Talents U17 a connu son apothéose le dimanche 26 mai 2024, à Ouagadougou, sur le terrain Espoir 2000 de Nagrin. La finale a vu le sacre de la formation AS Élites, pour la deuxième année consécutive. 32 équipes ont pris part à la compétition cette année.

La finale de la deuxième édition de tournoi Pro Jeunes Talents U17 a opposé As Élites, championne sortante à Standard AC. Très tôt, la formation de As Élites a annoncé les couleurs et assumé son statut de favori. Ces jeunes venus de la Patte d’oie ouvrent le score à la 2e minute suite à un penalty. Cueillie à froid, la défense de Standard AC a peiné à se réorganiser et a concédé le deuxième but à la 9e minute sur un autogoal.

La pause est intervenue sur cette avance de AS Elites. À la reprise, la domination de Standard AC s’accentue et à la 40e minute, l’équipe venue de Zogona obtient la réduction du score. À partir de cet instant, le match s’emballe. Les plus belles opportunités sont à l’actif de Standard AC, déterminé à refaire son retard. C’est sur cette prestation que l’arbitre a mis fin à la finale de la deuxième édition de ce Tournoi Pro jeunes talents U17.

L’AS Élites se succède à elle même. Très heureux de soulever pour la deuxième fois consécutive le trophée à cette compétition, le capitaine de l’équipe victorieuse, Sekou Sourou a avoué que son équipe a eu du fil à retordre.

« Notre adversaire était bon, mais nous avons été meilleurs, ce qui nous donne le trophée. Je salue les organisateurs pour cette belle opportunité et je suis sûr que des joueurs professionnels sortiront parmi nous », a indiqué Sourou Sekou.

Selon le co-promoteur Wendkouni Bilgo, les résultats du tournoi sont satisfaisants. « La deuxième édition du tournoi Pro jeunes talents U17 en chiffre, c’est 64 matchs, 768 joueurs, 2290 minutes disputées, 204 buts marqués, soit 3 buts en moyenne par match. Nous sommes certains qu’avec ces chiffres, notre premier objectif qui est de donner de la compétition aux jeunes est atteint.

Avant la fin de cette édition, nous avons été contactés afin que l’équipe type puisse participer à un tournoi de détection International. C’est la preuve que nos actions commencent à porter des fruits », a laissé entendre Wend Kouni Bilgo.

Au parrain Moussavou Billa d’ajouter que : « Honnêtement, je suis très ému. C’était vraiment magnifique, on a vu une belle finale. Au-delà de tout, nous avons vu une jeunesse mobilisée. Je m’engage personnellement à faire des deux meilleurs joueurs de cette compétition mes filleuls », a confié Moussavou Billa.

Au titre des récompenses, la formation de l’As Élites, vainqueur a reçu 170 000 FCFA, des médailles, un jeu de maillots, 4 ballons plus le trophée. La formation de Standard AC se console avec une somme de 115 000 FCFA, des médailles, un jeu de maillots et 4 ballons. En rappel, 32 équipes ont pris part à cette deuxième édition, alors que la première a enregistré la participation de 16 équipes.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

