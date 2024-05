Burkina Faso : La première édition des OPUIS Awards a tenu toutes ses promesses

publicite

Ouagadougou, le 25 mai 2024 – Ce samedi s’est tenu à la salle Canal Olympia de Ouaga 2000, un évènement historique au pays des hommes intègres. Il s’agit de la première édition des prix de l’Observatoire Panafricain pour l’Unité, l’Intégration et la souveraineté, #OPUIS AWARDS 2024.

C’est dans une salle bondée au pied du monument des martyrs à Ouagadougou que les fils et filles du Burkina Faso ont célébré les personnes physiques et morales, leaders émergent(e)s et/ou communautaires(s), qui se sont distingués par leur engagement exceptionnel en faveur du Faso. L’évènement a mis en lumière l’engagement exceptionnel de personnalités qui ont marqué l’éducation, la culture, le progrès de la femme, l’excellence artistique et culturelle, l’intégrité, la paix, la justice sociale, la liberté de la presse et la protection de l’environnement.

« Axé sur le triptyque Unité, Intégrité et Souveraineté, les #OPUIS Awards entendent honorer deux générations. Celle qui ont posé les bases de la charpente de l’histoire du Burkina Faso et cette génération averties de l’histoire en cours et qui naturellement et par devoir citoyen, vont transmettre le flambeau à la génération future », a déclaré le Commissaire Général des OPUIS AWARDS, M. Donis AYIVI dans son mot de bienvenue. « Les #OPUIS Awards sont donc la confluence de deux générations d’impact du pays des hommes intègres » a-t-il ajouté.

Au total, neuf prix ont été décernés à divers personnalités ayant reçu le plus de vote parmi les nominés. Il s’agit du prix OPUIS JOSEPH KI-ZERBO pour l’éducation qui est revenu au Prof. Prosper KOMPAORE. Le prix OPUIS JACQUELINE KI-ZERBO pour le progrès et la promotion de la femme est revenu à l’Association des Femmes Juristes du Burkina-Faso (AFJ/BF). Mme Aminata DIALLO GLEZ, Cinéaste- Actrice et Productrice, a été la lauréate du prix OPUIS GUIMBI OUATTARA de l’excellence artistique et culturelle pour la promotion du Faso.

Deux prix OPUIS NORBERT ZONGO pour l’intégrité, la paix, la justice sociale et la liberté de la presse ont été décernés ce soir. Le premier est revenu à M. Chrysogone ZOUGMORE, président du Mouvement burkinabè des droits de l’Homme et des peuples (MBDHP). Le second à M. Baba HAMA, Journaliste-Ancien ministre de la communication. Le sixième prix OPUIS YACOUBOU SAWADOGO pour la protection de l’environnement a été décerné à El Hadj Salifou OUEDRAOGO, un Agriculteur.

Un prix HOMMAGE POST MORTEM a aussi été décerné à Feu Idrissa OUEDRAOGO. Enfin, deux prix spéciaux ont été décernés, le premier avec un chèque d’un million (1.000.000) de francs CFA aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et réceptionné par le Lieutenant-Colonel SAWADOGO, Commandant de ce corps des forces combattantes. Le second avec un chèque de cinq cent mille francs (500.000) CFA et un accompagnement digital à hauteur de cinq cent mille francs (500.000) CFA a été remis au Centre National de Presse Norbert Zongo (CNP-NZ).

Comme l’a souligné le président du jury, Me Issouf SAVADOGO, lors de son discours, les lauréats des #OPUIS Awards ont été retenus à l’issue d’un processus rigoureux de sélection, notamment l’identification par le comité d’organisation et des pairs des candidats. Ensuite, l’examination de ces derniers par le comité d’évaluation appuyé par le comité d’organisation, la sélection des nominés par catégorie, le voting à l’anonymat via une consultation subtile des pairs, l’information des nominés et publication de la liste.

Soulignons que les #OPUIS Awards sont conçus, muris et matérialisé par SIGMA CORPORATION AFRIQUE, une agence panafricaine de communication 360°. Ayant son siège au Togo, elle est présente au Bénin, en Côte d’ivoire, au Burkina Faso sous le nom de AfroSync by Sigma Corporation et hors du contient, notamment à Dubaï. Particulièrement, c’est une agence dirigée par « des jeunes africains, férus d’une communication axée sur l’approche « Afro-centrée » et « Afro-optimiste » en vue de garantir des stratégies qui non seulement touchent le cœur des audiences de ses clients, mais génèrent également des résultats concrets et mesurables », a précisé le Commissaire Général et Vice-président de Sigma Corporation Afrique.

C’est dans une ambiance festive que s’est clôturée la cérémonie qui a connu la participation des personnalités politiques, civiles et militaires notamment le Conseiller spécial du Premier Ministre, M. Luc DAMIBA, les députés à l’Assemblée législatives de transition et bien d’autres.

