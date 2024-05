Régime de sécurité sociale des agents publics : La CARFO poursuit les échanges avec ses assurés de Dédougou

publicite

La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) a organisé le mercredi 29 mai 2024 à Dédougou une conférence publique sur ses différentes prestations au profit des travailleurs et pensionnaires de la Boucle du Mouhoun.

La Caisse nationale de retraite des fonctionnaires veut mieux faire connaitre ses prestations par le grand nombre de travailleurs et retraités. C’est pourquoi dans le cadre de ses journées portes ouvertes (JPO) qui sont tenues du 28 au 29 mai 2024 à Dédougou, elle a organisé une conférence publique qui a réuni des travailleurs en activité ainsi que des retraités, bénéficiaires de ses services. Ainsi, trois communications ont été livrées à l’issue desquelles, il y a eu des échanges directs avec les participants.

La première communication qui porte sur les innovations introduites par la loi 003 de 1er avril 2021 a été faite par Frédéric Ouédraogo, chargé d’études à la CARFO. Il ressort de sa communication que cette nouvelle loi, qui porte sur le régime de sécurité sociale des agents publics de l’Etat, a permis de prendre en compte une catégorie de bénéficiaires, entre autres, les agents des collectivités territoriales et les établissements publics de l’Etat non régis par le code de travail.

Egalement, cette loi a simplifié les procédures dans la prise en charge de victimes de risques professionnels. En application de ses dispositions, une obligation est faite aux employeurs assujettis à la CARFO de déclarer leurs employés et de verser les cotisations sociales dans un délai imparti.

La deuxième communication du jour livrée par le directeur régional de la CARFO du Centre-Ouest, Djamal Kouanda, était relative aux prestations de servies par l’institution. Il a rappelé qu’il y a deux types de branches qui sont celles liés à la vieillesse, l’invalidé et décès d’un côté et de celles liés aux risques professionnels. Et de préciser que les bénéficiaires de régime de sécurité sociale de la CARFO sont l’agent public lui-même, ses ayant-droits que sont le conjoint survivant et les enfants à charge et en cas d’absence de ces derniers, les ascendants survivants (père et mère).

La dernière communication a porté sur le processus de recouvrement des cotisations sociales, présentée par Laurentine Nacoulma, directrice du recouvrement des cotisations de la CARFO. Ce processus va de l’immatriculation de l’agent, de la déclaration et du versement des cotisations. Le règlement peut se faire par chèque, virement bancaire ou en numéraire dans les bureaux de l’institution.

A l’issue des échanges, le directeur général, Hyacinthe Tamalgo a fait savoir sa fierté de la réussite de ces journées portes ouvertes. A travers la conférence publique, il a espéré que les bénéficiaires des prestations de la CARFO connaitront mieux leurs droits. Car a-t-il regretté, les prestations et les missions de la CARFO restent méconnus de plusieurs agents publics. « Beaucoup de victimes d’accident de travail ou maladie professionnelle ignorent la procédure pour faire valoir leur droits », a-t-il relevé.

Le gouverneur de la région, Babo Pierre Bassinga, a traduit sa reconnaissance aux responsables de la CARFO qui, pendant les 48 heures ont éclairé les assurés sur leurs droits. Il a invité les travailleurs et retraités à se référer au chef d’agence de Dédougou pour toute information relative au régime de sécurité sociale.

