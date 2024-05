Prévoyance sociale : La CARFO se rapproche des assurés de Dédougou

publicite

La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) a lancé ce mardi 28 mai 2024 à Dédougou les activités de ses journées portes ouvertes. A l’occasion, le chef d’agence de la structure à Dédougou, Barthélémy W. Compaoré, a été installé dans ses fonctions.

La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) est dans une dynamique de se rapprocher davantage de ses assurés. Ainsi, elle tient du 28 au 29 mai 2024 à Dédougou, chef-lieu de la Boucle du Mouhoun, ses journées portes ouvertes (JPO).

Durant 48 heures plusieurs activités seront menées. Il s’agit, entre autres, d’une rencontre avec les retraités de la région, de jeu et émission radiophoniques, d’un match gala, d’une conférence publique sur les prestations de la CARFO.

Pour le directeur général de la CARFO, Hyacinthe Tamalgo, son institution a entrepris des initiatives qui visent à la rapprocher des assurés et de la population. D’où la tenue, selon lui, de ces JPO qui constituent un cadre idéal d’échanges avec ses partenaires en vue d’une grande visibilité des actions de la CARFO.

Egalement, l’installation d’un chef d’agence dans la région répond à ce souci de décentralisation, car depuis longtemps les services de la CARFO étaient gérés par le trésor public. Pour Hyacinthe Tamalgo, dans la quête de l’excellence dans ses prestations, sa structure a introduit d’autres innovations. Il a cité notamment le paiement depuis août 2023, des pensions via le mobile money, le recensement biométrique de ses assurés et la réduction de la durée du traitement informatisé des dossiers de retraite qui passe de trois mois en une seule journée.

« Les comptes pour le paiement sont très sécurisés. J’invite tous les retraités qui veulent se faire payer par ces canaux à s’inscrire », a-t-il lancé. Dans son plan, la CARFO entend être présente dans toutes les régions du pays à travers des agences avant 2027.

1254 pensionnaires pour la seule ville de Dédougou

Le tout nouveau chef d’agence, Barthélémy W. Compaoré, gestionnaire comptable de formation, nommé le 6 mars 2024 a promis de se donner pour mérite la confiance de sa hiérarchie. Comme entre autres tâches, il est chargé de donner les informations aux assurés sur leurs droits, sur la composition des dossiers de retraite, de recevoir les dossiers en vue de les acheminer vers le niveau centrale, d’assurer le contrôle physique des bénéficiaires de pension et gérer les pièces justificatives des paiement.

En outre, le gouverneur de la région, Babo Pierre Bassinga, a rassuré de sa disponibilité à le soutenir dans toutes les actions qu’il entreprendrait pour le bonheur des bénéficiaires. Il a indiqué que l’agence de Dédougou aura fort à faire car la région de la Boucle du Mouhoun compte plus 18 500 agents publics et la ville de Dédougou en elle seule enregistre 1254 pensionnaires.

Le président de la délégation spéciale de Dédougou, Dieudonné Tougfo, a également réitéré son engagement et celui de ses collaborateurs à œuvrer aux côtés du personnel de l’agence pour le bonheur des travailleurs et des bénéficiaires de pension. De côté des retraités, à l’image de Jean baptiste Yaolpougoudou, c’est un soulagement et une fierté d’avoir la CARFO à leurs portes.

