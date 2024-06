Bertrand Traoré lance ses journées caritatives

publicite

L’international burkinabè Bertrand Traoré continue son engagement en faveur des personnes vulnérables au Burkina Faso. Le capitaine des Etalons a lancé ses journées caritatives le mercredi 19 juin 2024 en commençant par l’étape de Ouagadougou.

Des vivres pour une centaine de familles vulnérables à Ouagadougou. C’est ainsi que Bertrand Traoré à travers sa fondation qui porte son nom a initié un programme d’activités caritatives. Au quartier Samandin de Ouagadougou, Bertrand Traoré a rencontré des familles et fait quelques dons parmi les personnes les plus vulnérables. Ces dons sont composés entre autres de sacs de riz, de sucre, d’huile, de lait, etc.

En plus de cela, Bertrand Traoré a fait une remise symbolique d’un chèque de deux millions de francs CFA aux pupilles de la nation à travers le ministère en charge de la solidarité. « Je suis profondément touché par le sort de ces enfants. Et c’est un honneur pour moi de pouvoir leur apporter un soutien. J’espère que ce geste inspirera d’autres à faire de même et à soutenir ceux qui ont en besoin », a affirmé Bertrand Traoré.

Avant cela, Bertrand Traoré et sa fondation ont rendu visite à Sa Majesté le Mogho Naaba, Roi de Ouagadougou. « C’est une procédure tout à fait normale. On est Burkinabè. C’était important pour nous de venir prendre les bénédictions de sa Majesté », a affirmé Bertrand Traoré.

Ces activités se poursuivent avec des dons aux femmes de la Brigade Verte de Bobo-Dioulasso, chargée de balayer les rues de la ville. Des récompenses pour les meilleurs élèves et enseignants sont aussi au programme. Un match de gala est prévu toujours à Bobo-Dioulasso.

