7e édition du Prix Pierre Castel au Burkina Faso : Aminata Kafando remporte les 15 000 euros

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les lauréats de la 7e édition du Prix Pierre Castel sont connus ce vendredi 21 juin 2024. Au Burkina Faso, à l’issue des auditions par Visio conférence, Aminata Kafando/Ouattara a remporté le premier prix avec son entreprise « Dan Agro » suivie de Ange Pingdwendé Zoungrana avec sa structure « Eden Vitalité ».

La suite après cette publicité

Elles étaient deux candidates finalistes au niveau du Burkina Faso en lice pour la 7e édition du Prix Pierre Castel 2024. Tour à tour, les candidates ont présenté leur projet entrepreneurial devant un jury par Visio conférence.

Après la délibération, le premier prix est revenu à Aminata Kafando/Ouattara avec son entreprise « Dan Agro ». La lauréate a empoché la somme 15 000 euros, soit près de 10 millions de francs CFA et la 2ème avec un montant de 10 000 euros, soit plus de 6,5 millions de francs CFA.

Aminata Kafando/Ouattara a rappelé que son entreprise « Dan Agro » évolue dans la transformation agroalimentaire dans la filière arachide. A l’écouter, son entreprise propose une quinzaine de solutions à base d’arachide afin de lutter contre la malnutrition et de participer à l’autonomisation socio-économique des jeunes et des femmes en milieu rural.

Egalement, ces produits sont composés essentiellement de farine, de tartine, de couscous, d’huile à base d’arachide. « Nous avons une diversité de nos produits. Ce prix va nous permettre de développer notre entreprise notamment dans la production », a souligné Aminata Kafando/Ouattara.

La deuxième marche est revenue à Ange Pingdwendé Zoungrana avec sa structure « Eden Vitalité ». Elle a expliqué que son entreprise évolue dans la fabrication de boisson à base de plantes aromatiques et aux multiples vertus. A l’entendre, il s’agit, entre autres, de la transformation en infusion avec le moringa, le kinkéliba, la verveine, le bissap, la cannelle, clou de girofle et de l’alcool à base de miel.

Elle a laissé entendre sa satisfaction d’être finaliste. « Je ne suis pas déçue. C’est un plaisir de voir que ce que l‘on fait est reconnu. Arrivée en finale, c’est déjà réussir. Ce prix va servir pour la sécurisation de la matière première pour produire davantage en organisant les producteurs. Egalement, pour acquérir certains matériels de production », a-t-elle indiqué.

Lire aussi 👉 7e édition du Prix Pierre Castel : Les deux vainqueurs du Burkina Faso sont connus

Par ailleurs, les 4 autres finalistes participeront au Prix Jeunes Espoirs pour une agriculture et une alimentation durable afin d’intégrer le réseau des « Bâtisseurs africains ». Il s’agit de Gildas Tiendrébéogo avec son projet Yonyote Sarl, Rihanatou Traoré avec Diman Ni Organics, Danielle Bouda avec Miam Diet Sas et Arsène Gambo avec son projet Well Done AgroBusiness.

En rappel, le Prix Pierre Castel a été initié en 2018 pour soutenir la croissance de la jeunesse entrepreneuriale africaine. Au Burkina Faso, il est porté par la Brakina. Ce prix récompense des initiatives portées par les jeunes entrepreneurs africains dans les domaines de l’Agriculture et de l’Agro-alimentaire dont les activités contribuent au développement socio-économique et environnemental.

Il est organisé dans six pays d’Afrique à savoir le Burkina Faso, l’Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Madagascar et la République démocratique du Congo.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite