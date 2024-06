Burkina Faso : La 26e promotion des Officiers de police judiciaire (OPJ) prête à servir

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Centre national de qualification des sous-officiers de la Gendarmerie nationale (CNQSOG), sis à Bobo-Dioulasso, a célébré, ce vendredi 21 juin 2024, la fin de formation de la 26e promotion des Officiers de police judiciaire (OPJ).

La suite après cette publicité

Composée de 632 stagiaires, dont 22 femmes et 5 Maliens, cette promotion a suivi une formation intensive de 5 mois, débutée le 14 janvier 2024. Selon le bilan dressé, les résultats sont plus que satisfaisants, avec une moyenne générale de promotion de 14,56 sur 20 et un taux de réussite de 100%.

Le Directeur des cours au CNQSOG, le lieutenant Lassané Kafando, s’est félicité des performances de cette promotion. « C’est une formation qui donne qualité et compétences aux sous-officiers de gendarmerie, qui ont satisfait à cet examen technique. Les stagiaires pourront désormais satisfaire des missions de police judiciaire, recevoir les instructions des magistrats, des parquets et des juridictions d’instruction afin d’accomplir des actes qui rentrent dans le cadre de la police judiciaire« , a-t-il déclaré.

Selon lui, le programme de formation est constitué d’un module sur le droit pénal général, le droit pénal spécial des procédures pénales, le droit civil, le droit constitutionnel, les infractions économiques et financières, et la justice militaire. Ces modules ont été administrés par des magistrats.

Au-delà de ces modules, M. Kafando a précisé que d’autres matières professionnelles ont aussi été dispensés par des gendarmes. « Ce sont, entre autres, la police judiciaire, les procédures écrites et les techniques d’identification professionnelles« , a souligné le Lieutenant Kafando. L’objectif de cette formation, a-t-il dit en sus, est de faire de ces futurs OPJ des officiers compétents, rigoureux et intègres, capables de mener à bien leurs missions au service de la justice et de la sécurité publique.

Parmi les stagiaires, Mamadou Diarra, ressortissant malien, s’est réjoui de cette nouvelle compétence acquise. « Je traduis toute notre reconnaissance aux autorités burkinabè. Nous avons reçu une bonne formation pendant ces 5 mois. La qualité de l’enseignement est de belle facture, je peux vous l’assurer. Nous avons bénéficié de nouvelles compétences et nous avons appris de nouvelles matières« , s’est-il réjoui, avant d’ajouter que toute la délégation malienne repart avec de merveilleux souvenirs après ce séjour.

Le chef d’état-major de la gendarmerie nationale, le Lieutenant-colonel Kouagri Natama, lui, a tenu à saluer le travail accompli par les formateurs et les stagiaires. Il a également affirmé que son souhait est de voir le CNQSOG devenir un centre de formation de référence dans la sous région en matière de police judiciaire. « Dans les perspectives que nous avons, nous souhaitons pour l’avenir, ouvrir les portes de ce centre à d’autres écoles et à d’autres pays amis, notamment le Niger« , a indiqué le Chef d’État-major de la gendarmerie, le Lieutenant-colonel Kouagri Natama.

La cérémonie s’est clôturée par une remise d’attestation de fin de formation aux dix premiers stagiaires. Avec cette cérémonie, la 26e promotion des OPJ du CNQSOG est désormais fin prête à relever les défis qui l’attendent.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite