Lutte antiterroriste : Du riz enrichi pour donner du tonus à la troupe

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Alliance des femmes des Etats du Sahel (AFES) a remis au ministre de la Défense et des anciens combattants 20 tonnes de riz enrichi au profit du personnel des Forces armées nationales et des familles de militaires tombés au front. La remise du don a eu lieu ce 21 juin 2024 au Camp Sangoulé Lamizana de Ouagadougou au cours d’une cérémonie sobre.

La suite après cette publicité

C’est du riz enrichi pour donner du tonus aux boys que le ministre en charge de la Défense, le Général de brigade Kassoum Coulibaly a reçu ce 21 juin 2024. “Cette remise, c’est pour galvaniser nos FDS et nos VDP qui ne ménagent aucun effort pour un retour véritable de la paix », a déclaré Sienou/Sawadogo Andrea, présidente de l’Alliance des femmes du Sahel.

D’une valeur de 8 millions, ce don, à l’en croire, a été rendu possible par l’entremise du Révérend Joseph Koumson.

“C’est du riz polyvitaminé. Nos FDS sont en guerre, ils n’ont pas le temps de cuisiner un repas normal souvent. Ça, c’est juste une cuisson de 5 minutes et c’est prêt. Ils pourront mettre quelque chose sous la dent et continuer le combat”, a-t-elle soutenu. Un don qui satisfait à plus d’un titre le ministre en charge de la Défense.

“Quand on pense à l’alimentation, on pense aux énergies, on pense à accompagner les différentes forces sur le terrain. Ça, c’est essentiel pour nous”, s’est réjoui le Général Kassoum Coulibaly, ministre en charge de la Défense.

Il a dit des remerciements à l’endroit de ces femmes de tout bord et de toutes les religions de l’Alliance des États du Sahel qui ont fait l’effort à l’endroit du personnel des Forces de Défense et de Sécurité et à leur famille. “Nous remercions ce geste qui est fort pour nous”, a-t-il terminé.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite