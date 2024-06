Ballet diplomatique au Palais de Koulouba : Signe d’une coopération dynamique et renforcée

publicite

La diplomatie burkinabè continue de se renforcer sous le leadership du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE, malgré la crise sécuritaire que traverse notre pays. Ce rayonnement diplomatique, qui est à mettre à l’actif des autorités de la Transition, explique les accréditations d’une dizaine de nouveaux ambassadeurs auprès de notre pays, le vendredi 28 juin 2024. Zoom sur l’état de la coopération avec les pays de ces nouveaux ambassadeurs.

Avec la République Fédérale d’Allemagne, la coopération remonte à 1960 et est mise en œuvre par des agences. La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Agence de Coopération Allemande (GIZ) prend en charge la coopération technique et KFW celle financière. Première puissance économique européenne avec un PIB de 3 336 milliards d’euros en 2020, l’Allemagne occupe depuis 2007 le quatrième rang au niveau mondial.

Notre pays a noué des liens de coopération avec la Fédération de Russie depuis 1967 à l’époque de l’Union des Républiques socialistes Soviétiques (URSS). Interrompue suite à la dislocation de l’URSS, cette coopération reprise en 2013, s’est renforcée avec les nouvelles autorités. La coopération entre notre pays et la Russie s’est matérialisée avec la signature de plusieurs accords. Elle prend en compte notamment la politique, l’économie, la science et la culture, et la défense. Classée parmi les 10 premières économies mondiales, la Russie est première productrice mondiale de gaz naturel et troisième producteur mondial de pétrole.

La coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis d’Amérique remonte à 1958 et s’est renforcée en 1961 avec la signature d’un accord d’assistance. Elle s’est diversifiée en 2001 et couvre des domaines tels que la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l’Homme, le développement et la croissance économique ainsi que la défense. Cette coopération est régie par des accords signés avec les États-Unis d’Amérique, l’une des principales puissances économiques mondiales.

La République algérienne démocratique et populaire entretient d’excellents liens de coopération diplomatique avec notre pays. La coopération entre nos deux pays est marquée par la tenue régulière des sessions de commission mixte. De nombreux accords ont été signés entre ces deux pays.

Les relations diplomatiques entre notre pays et la République bolivarienne de Venezuela sont fondées sur un accord tripartite incluant Cuba. En 2013, un accord-cadre de coopération a été signé entre les deux pays et couvre les domaines suivants : l’économie, l’énergie, l’agriculture, les sciences et les technologies, l’éducation, la culture et les affaires sociales.

La coopération avec le Rwanda est dynamique. Un accord-cadre de coopération et un protocole d’Accord de coopération ont été signés en 2004 lors de la visite d’amitié et de travail du président rwandais Paul KAGAME au Burkina Faso.

Avec le royaume d’Espagne, le Burkina Faso entretient une coopération naissante. L’accréditation d’un ambassadeur dans notre pays participera sans doute à développer les relations diplomatiques entre les deux pays. Le royaume d’Espagne est déjà intervenu au Burkina Faso dans les domaines de l’agriculture et l’énergie photovoltaïque.

Avec la Guinée-Bissau, la coopération est en cours de renforcement et les domaines identifiés sont l’agriculture, l’artisanat, l’investissement, le commerce et la sécurité.

La Pologne et le Burkina Faso ont des relations de coopération qui se traduisent par des échanges d’ambassadeurs et de soutiens réciproques dans les organisations internationales.

La coopération entre le Burkina Faso et la République islamique du Pakistan est à l’état primaire. Elle s’exprime dans les organisations internationales avec des soutiens réciproques.

Ces accréditations témoignent d’une part, de la place de notre pays sur la scène diplomatique internationale, et d’autre part, de la volonté des autorités de la Transition de diversifier les partenariats dans une logique de respect mutuel et d’intérêt réciproque.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

