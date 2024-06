Jeux olympiques, championnats du monde : Les regrets de Paul Daumont !

publicite

Depuis le début de la saison cycliste, le Burkinabè Paul Daumont s’est retrouvé en Guadeloupe avec le Guidon Sprinteur Canalien. Cette expatriation n’a pas permis à Paul Daumont de participer à des Tours cyclistes internationaux. Ce qui ne lui a pas permis de marquer des points. Il le regrette.

Le Tour du Bénin, le Tour du Mali, le Tour du Togo, le Tour du Maroc et le Tour du Cameroun se sont disputés sans Paul Daumont. « C’est dommage, j’étais disponible pour ces différentes échéances. L’occasion ne s’est pas présentée. Soit on ne m’a pas appelé. Soit on m’a appelé trop tard », constate Paul Daumont visiblement déçu de n’avoir pas pris part à ces échéances internationales.

Après son sacre au Tour du Faso avec le maillot jaune, Paul Daumont espérait marquer plus de points au classement UCI. « J’aurai pu marquer des points au classement UCI, cela aurait fait du bien pour le Burkina surtout qu’on est dans une année où il y a les Jeux olympiques avec les différents championnats du monde. J’aurai pu marquer des points. J’en avais marqué beaucoup au Tour du Faso », poursuit Paul Daumont.

Pas d’espoir pour les J.O

Cependant, grâce au président de l’AS Bessel, son ancien club, Paul Daumont a pu effectuer le déplacement à Ouagadougou pour le championnat national qu’il a d’ailleurs remporté. « Avec le championnat, j’en marque un peu. Mais les Jeux olympiques sont déjà arrivés. Je pense que c’est mort. Les championnats du monde aussi, je pense que c’est mort.

On a peut-être la chance avec Awa Bamogo dans les compétitions internationales. Mais pour ma part, ce serait en Guadeloupe », lâche Paul Daumont. En mars 2024, Paul Daumont a annoncé son changement de club en optant pour le Guidon Sprinteur canalien où il a déjà remporté une course et reste couramment dans le top 3.

