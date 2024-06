Académie de Police : La promotion « Détermination » disposée à défendre la nation « quel qu’en soit le prix à payer »

publicite

La 8e promotion de l’Académie de Police est désormais apte à servir la nation. Elle a en effet effectué, sous la présidence du Général de brigade Kassoum Coulibaly, ministre d’État, ministre de la défense et des anciens combattants, sa sortie officielle, marquant la fin de deux années de formation, ce vendredi 28 juin 2024 à Pabré.

Après 2 ans de formation, la 8e promotion de l’Académie de police s’est dit prête à se mettre au service de la nation. « Chères autorités, je puis vous assurer que nous sommes à présent pleins dans la tête et dans les cœurs. Nous sommes donc à la disposition de notre nation qui fera de nous ce qu’elle voudra. Mieux, nous sommes disposés à la défendre quel qu’en soit le prix à payer », a indiqué le Commissaire de Police, Béwendtaoré André Bamogo, Délégué général des élèves.

La 8e promotion est forte, des dires du Dr Edmond Tapsoba, Directeur général (DG) de l’Académie de police, de 90 élèves. « 31 élèves commissaires de police dont 21 de nationalité tchadienne et 59 élèves officiers de police dont 09 de nationalité tchadienne (ndlr, avec 01 élève décédé au cours de la formation », a-t-il détaillé.

Sur le palmarès de la promotion, il a fait savoir, pour le cycle des commissaires de police, 30 élèves admis sur 31, avec un taux de succès de 96,77%. Les moyennes générales, quant à elles, a-t-il poursuivi, vont de 12,34 à 15,97/20 avec 14,15/20 comme moyenne générale de la classe.

Pour le cycle des officiers de police, ce sont 59 admis sur 59 et des moyennes allant de 12,39 à 15,76/20 ; avec comme moyenne générale de la classe 15/20, a informé le DG de l’Académie de police.

Emile Zerbo, ministre de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, a exhorté les sortants à ajouter aux valeurs qui leur sont déjà reconnues que sont le travail et la discipline, le sens des responsabilités, du renforcement de la communication, de l’intérêt général et de l’exemplarité. Il les a également exhortés au renforcement de la cohésion et l’unité avec les autres forces de défense et de sécurité.

Le général de brigade Kassoum Coulibaly, ministre d’Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, président de la cérémonie, a baptisée la 8e promotion « Détermination ». Parce que, « en plus des formations des différents thèmes qu’ils reçoivent, il y a un idéal à suivre pour la promotion », a-t-il entre autres avancé, expliquant son choix.

La promotion a choisi comme marraine l’Inspecteur général de police à la retraite Odile Kantiono pour son parcours remarquable au niveau national et international. « Responsabilité des Écoles de police dans le renforcement du leadership de commandement au sein de la Police nationale » est le thème de cette sortie de promotion.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

