Ouagadougou : Droit et intelligence artificielle en discussion à la première édition du Legal Tech

La première édition de la nuit du Legal Tech a eu lieu le vendredi 28 juin 2024 à Ouagadougou. La soirée a été ponctuée par des échanges autour des défis et tendances actuels du droit et de la technologie au profit des clients et utilisateurs.

« L’intelligence au service du juriste », est le thème de cette première édition de la nuit de la Legal Tech de cette année 2024. Organisé par les Juristes Tech ou la communauté des Juristes Tech, ce rendez-vous vise à se pencher pour une bonne utilisation de l’intelligence artificielle et de répondre aux enjeux du numérique dans le métier du juriste.

Selon le parrain, le professeur Dominique Kabré, enseignant chercheur à l’université Thomas Sankara, le droit et l’intelligence artificielle sont liés et pour lui, il est nécessaire que les juristes se retrouvent pour échanger autour de la question.

« C’est une bonne initiative, le droit et l’intelligence artificielle sont liés parce que de plus en plus, on fait recours à l’intelligence artificielle pour les services juridiques. Donc il était important que des juristes se retrouvent pour échanger autour de cette question pour savoir dans quelle mesure l’intelligence artificielle peut être utilisée par le juriste dans son travail », a-t-il expliqué.

Pour les organisateurs de ce Legal Tech, l’intelligence artificielle est aujourd’hui indispensable pour les activités quotidiennes de l’Homme. Et cet outil contribue à l’amélioration de la qualité de service rendu par un avocat à son client.

« C’est un afterwork suivi de discussion sur les questions liées au droit et à la technologie. Et il y aura également d’autres activités qui permettront d’augmenter les juristes au sens propre du mot du terme, en leur permettant d’avoir les outils nécessaires pour augmenter leur rendement et aussi l’efficacité dans le travail », a indiqué Dieudonné Lankoandé, juriste numérique.

Il a invité les consommateurs de l’intelligence artificielle à une utilisation modérée et saine. En rappel, la communauté des Juristes Tech a été créée le 18 décembre 2023 à Ouagadougou. Elle compte plus de 140 membres de plusieurs profils intervenant dans le domaine du digital.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

