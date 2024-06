Mise en œuvre du PUDTR : Des résultats probants dans la commune de Fada N’Gourma

publicite

Le vendredi 28 juin 2024, les autorités burkinabè ont inauguré des infrastructures réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR) dans la commune de Fada N’Gourma.

La cité de Yendabili fait peau neuve grâce aux multiples réalisations du Programme d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR). Des infrastructures d’assainissement, sanitaires, scolaires, administratives etc. Doté d’une enveloppe d’environ 260,15 milliards de FCFA, le Programme d’urgence de développement territorial et de résilience hauteur de ces réalisations, s’exécute sur la période 2021 – 2025.

L’objectif ultime visé à travers la mise en place du PUDTR est d’améliorer l’accès inclusif des communautés y compris les Personnes déplacées internes (PDI) aux services sociaux essentiels, aux infrastructures et à l’alimentation. Il couvre les régions de la Boucle du Mouhoun, de l’Est, du Centre-Est et du Centre-Ouest. Outre ces régions, ses interventions dans les secteurs du développement rural touchent l’ensemble du territoire national.

A entendre le Docteur Aboubacar Nacanabo, ministre en charge de l’économie, après trois ans de mise en œuvre du projet, de réels motifs de satisfaction existent au regard des témoignages qui émanent des localités bénéficiaires en général et de la commune de Fada N’Gourma en particulier.

« La ville de Fada N’Gourma, l’une des principales bénéficiaires des interventions du PUDTR, est aujourd’hui complètement transformée par des investissements structurants d’une valeur de près de 30 milliards de FCFA parmi lesquels on peut retenir », soutient-t-il.

On peut citer, « la réalisation de 50 km de pistes rurales, l’appui aux secteurs de l’éducation, de la santé, de l’eau potable et de la sécurité alimentaire à travers notamment la construction de 2 CSPS complets et d’un centre de transit et d’écoute ainsi que de 2 Centres d’éveil et d’éducation préscolaires ;

l’appui à 13 associations de la ville de Fada d’une valeur de plus de 100 millions de FCFA pour la réalisation d’activités génératrices de revenus au profit des PDI et des populations hôtes ; la construction d’une salle polyvalente de 1 000 places dont les travaux ont été lancés le 10 juin 2023 ; la réalisation de 47,5 km de canaux d’assainissement et de drainage, 42 km de voiries, dont plus de 30 km revêtus en bitume ou en pavés et 12 km en terre, 30 km d’éclairage public solaire et 04 feux tricolores solaires, et plusieurs ouvrages de franchissement et de bosquets ».

En outre, la ville a été dotée d’un schéma directeur d’assainissement qui offre une vision optimale pour une intervention progressive dont les travaux actuels représentent la phase prioritaire.

Le PUDTR a été pensé par le Gouvernement Burkinabè avec l’appui financier de la Banque mondiale à hauteur de 260,13 milliards. La Banque mondiale se réjouit des résultats satisfaisants du Projet, qui se traduisent par les réalisations inaugurées en ce jour.

« Nous avons magnifié les réalisations e tee la Banque mondiale et le gouvernement du Burkina Faso j’ai eu l’occasion de réitérer notre engagement en continuer à poursuivre nos efforts et notre engagement pour accompagner les populations difficultés au quotidien à être résiliente », a souligné Hamoud Abdel Wedoud Kamil, Représentant résident de la Banque mondiale au Burkina Faso.

Pour la commune de Fada les investissements du PUDTR s’élèvent à 30 milliards FCFA. Pour le directeur de cabinet du chef de l’Etat, le Capitaine Anderson Medah, ces réalisations traduisent l’engagement du chef de l’État auprès des populations. « C’est une invite aux populations de la région qui sont déjà résilience à continuer à accompagner les autorités à rester ferme et à prendre des initiatives pour entretenir ce qui vous est confié », a-t-il lancé.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Fada, Kampadiba Jérôme IDANI,n’a pas manqué d’exprimer la satisfaction des populations aux autorités pour les différentes réalisations qui selon lui permettront d’améliorer les conditions de vie des populations de renforcer la résilience et de dynamiser le développement économique locale. « Ces infrastructures ont contribué à sédentariser des jeunes qui ambitionnent des exodes vers d’autres contrées », a-t-il cité.

Akim KY

Burkina 24

