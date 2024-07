Bambino Show 2024 : C’est parti pour la 22ème édition

publicite

Le ciné Neerwaya à Ouagadougou a vibré au rythme du lancement de la 22ème édition de la télé réalité Bambino Show le dimanche 30 juin 2024. Pendant près de trois mois, cette activité ludique et pédagogique va tenir en haleine les enfants pour des vacances saines.

C’est une salle comble du ciné Neerwaya qui a accueilli parents et enfants pour le lancement officiel de Bambino show édition 2024. Pour cette 22ème édition, Benito Youssouf Démé communément appelé Tonton Bénito promoteur de Bambino Show, a informé que trois disciplines seront en compétition à savoir l’interprétation artistique, l’imitation de personnage et le petit drôleur.

« Nous avons ajouté deux disciplines en plus de l’interprétation d’artistes qui font la particularité de cette année et en plus du concept de couleur. Vous savez quand on dit Bambino Show, on invite les enfants à s’habiller à la couleur des vacances et cette année, la couleur c’est orange et bleu.

A chaque émission, on va essayer de primer les meilleurs enfants qui vont mieux s’habiller à la couleur des vacances. C’est une de nos particularités et sans oublier les ballets qui seront là en animation, des chorégraphies et des prestations d’artistes de tout type qu’on va inviter pour le bonheur des enfants », a-t-il annoncé.

En outre, Tonton Bénito a notifié que 30 candidats sont en lice pour la compétition et malgré tout, les inscriptions sont toujours possibles pour l’édition 2024 de Bambino Show. « Pour s’inscrire à Bambino Show, il faudra avoir entre 6 et 15 ans. Il y a des frais de participation à payer et ça fait 10.000 FCFA pour s’inscrire et vous prenez contact avec le comité d’organisation. Nous avons des coachs qui encadrent les enfants jusqu’à ce qu’ils compétissent », a-t-il détaillé.

Bambino Show se tient de façon continue depuis 22 ans et son promoteur n’a pas manqué de d’exprimer sa satisfaction et sa reconnaissance aux enfants et parents qui font de cette initiative un réel succès.

Par ailleurs, il a invité la population à s’approprier l’événement pour offrir des vacances saines aux enfants. « Nous disons à toute la population que malgré le contexte sécuritaire très difficile que nous traversons, le Burkina Faso reste résilient. Nous essayons de tenir toujours l’activité pour dire aux yeux du monde que nous pouvons toujours organiser des manifestations au Burkina Faso.

Le Burkina Faso est toujours une destination et nous invitons tous les enfants, les vacanciers et les parents à ne pas hésiter à faire participer leurs enfants et eux à venir se divertir à travers l’émission Bambino Show », a exhorté Tonton Bénito.

Pour l’heure, Bambino Show se tient chaque deux dimanches au ciné Neerwaya et le début de la phase éliminatoire est prévu le 14 juillet à 14h30. Les prix d’entrée sont fixés à 1.000 et 2.000 FCFA.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

