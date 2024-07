publicite

0 Partages Partager Twitter

Depuis le 18 juin 2024, une dizaine de fidèles catholiques du Burkina ont entrepris le pèlerinage sur la terre sainte de Jérusalem. Après des jours de prière et de recueillement, ils ont regagné la mère patrie le samedi 29 juin 2024. Entre louange et adoration, les pèlerins ont exprimé leur reconnaissance à Dieu pour le bon déroulé du pèlerinage.

La suite après cette publicité

Au départ ils étaient au nombre de 25 inscrits pour le pèlerinage en Israël. Entre la peur et le désir de renforcer sa foi, seulement 16 ont pu effectuer le déplacement sur Jérusalem. Un pèlerinage organisé malgré tout dans de bonnes conditions, selon Irénée Tiendrébéogo, le promoteur laïc de l’agence sainte Rita, structure organisatrice du pèlerinage.

« Quand on parle d’Israël dans ces deux derniers jours, nous savons qu’il y a une tension là-bas. Depuis mars 2023, on ne pouvait même pas aller en pèlerinage à Jérusalem à cause de la guerre. Jérusalem est un pays de tout le monde. Les gens viennent de partout pour renforcer leur foi. Nous avons prié pour le pays proprement dit Israël, et nous avons prié aussi pour nos pays. On peut dire que nous sommes des blessés de guerre parce que nous aussi on vient d’un pays qui n’est pas facile. Nous avons prié pour ces deux pays », a-t-il expliqué.

En outre, Irénée Tiendrébéogo a expliqué que les dix jours de pèlerinage non pas été de tout repos car plusieurs villes ont été visitées. En effet, il a notifié que le pèlerinage sur la terre d’Israël incluait la visite de plusieurs sites. « En dix jours on a parcouru la bible. On a été à Nazareth où lui-même (Jésus christ) a vécu, on a été à Bethléem, après nous sommes allés là où lui-même a annoncé la bonne nouvelle et où il a opéré des miracles à Canaan, nous avons été au Jourdain et c’est Jean Baptiste qu’il a baptisé là-bas. Nous avons parcouru le calvaire jusqu’au tombeau vide », a-t-il énuméré.

L’abbé Fidèle Kaboré de la paroisse saint Michel de Tanghin Dassouri, faisait partie des pèlerins. Il a laissé entendre que le pèlerinage leur a apporté beaucoup de grâces et de bénédictions. « Nos sentiments, c’est d’abord des sentiments d’action de grâce au seigneur qui nous a permis de vivre ce temps spirituel, ce temps de prière, ce temps de découverte, ce temps de grâce avec nos frères et sœurs pèlerins du Burkina Faso et d’autres pays », a-t-il reconnu.

Nonobstant, l’abbé Fidèle Kaboré a lancé un appel à la communauté chrétienne de ne pas se laisser envahir par la peur sur l’actualité qui prévaut en Israël et d’y effectuer le pèlerinage si toutefois elle dispose des moyens physiques et financiers. « C’est vraiment réconfortant, c’est fortifiant pour notre foi de pouvoir parcourir ces lieux saints avec plein d’émotions », a-t-il apprécié.

Lire aussi👉🏿 Des fidèles catholiques implorent le retour de la paix au Burkina Faso pendant un pèlerinage à Jérusalem

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite