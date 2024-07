Élections à la FBF : Le Colonel-Major Oumarou Sawadogo est candidat au nom de l’USFA

publicite

Le Colonel-Major à la retraite, Oumarou Sawadogo est candidat aux élections de la Fédération Burkinabè de Football (FBF) au nom de l’Union Sportive des Forces Armées (USFA). C’est ce qu’a annoncé le club ce lundi 1er juillet 2024.

«Dans le cadre des prochaines élections à la présidence de la Fédération Burkinabè de Football (FBF), l’Union Sportive des Forces Armées (USFA) a l’honneur d’informer l’opinion publique qu’elle présentera un candidat en la personne du Colonel-Major à la retraite Oumarou SAWADOGO.

Ancien Directeur Central du Service des Sports des Armées, le Colonel-Major à la retraite Oumarou SAWADOGO a été cinq (05) années durant, Président du Comité Exécutif de l’USFA. Porteur d’un projet ambitieux de développement du football burkinabè, l’USFA entreprendra dans les prochains jours des consultations avec les districts, ligues et clubs de notre football afin d’obtenir plus d’adhésion autour de cette candidature. Chers dirigeants, encadreurs techniques, footballeurs et supporteurs, chers amoureux du ballon, ensemble pour le renouveau du football burkinabè », a écrit le club.

En rappel, le président actuel, Lazare Banssé a annoncé renoncer à se présenter à ces élections. Qui pour le remplacer ? La liste est ouverte.

