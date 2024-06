Élection 2024 à la FBF: « Je vous informe que je ne serais pas candidat » (Lazare Banssé)

publicite

Dans un message adressé aux acteurs et au monde du football burkinabè, Lazare Banssé, le Président de la Fédération burkinabè de football (FBF), a annoncé qu’il ne se présentera pas pour un second mandat lors des prochaines élections prévues le 31 août 2024. Il l’a annoncé à travers un message rendu public le samedi 29 juin 2024.

« Ma décision de ne pas briguer un autre mandat est le fruit d’une réflexion bien mûrie et que j’assume pleinement. J’ai, au terme de ma réflexion, pensé qu’il faut donner une chance à la réconciliation des acteurs du football, après ces quatre années qui ne nous ont pas permis de travailler et d’avoir ensemble plus de résultats dans la paix et la sérénité », annoncé Lazare Banssé, l’actuel président de la Fédération burkinabè de football (FBF). Ce qui signifie en termes clairs qu’il ne succèdera pas à lui-même à l’occasion de l’élection prévue le 31 août 2024.

Lazare Banssé reconnaît les divisions et querelles qui ont jalonné ces quatre années. Il appelle désormais à des élections apaisées et exemplaires. Pour lui, la voie vers le succès du prochain mandat réside dans le consensus.

« Que tous les acteurs du football s’accordent sur un candidat de consensus qui aura l’aval et le soutien de tous. Nous devons aller résolument vers cette démarche pour aboutir à la mise en place d’un Comité exécutif également consensuel et formé des meilleurs profils », suggère l’actuel patron de la FBF. Il estime, de par son expérience, qu’il s’agit de la meilleure voie pour réussir le développement du football burkinabè.

Un bilan positif

Lazare Banssé a profité de ce message pour faire le bilan de ses quatre années passées à la tête de la faitière du football burkinabè. Il a œuvré pour le développement du football au Burkina Faso. Malgré les ressources limitées, la FBF a réussi à organiser tous les championnats nationaux, sans interruption.

Le nombre de clubs féminins en Ligue 1 et Ligue 2 a augmenté. Ils sont passés de 10 à 14 équipes et le championnat féminin de Ligue 3 a été créé. Les performances des équipes nationales ont été remarquables, avec des qualifications à la CAN avec une quatrième en place en 2022 au Cameroun. Les U17 ont retrouvé les joutes continentales avec une qualification à la Coupe du monde de leur catégorie.

La construction de la salle de conférence de la FBF et le lancement du projet de détection et de formation des jeunes footballeurs ont également marqué cette période. Malgré les obstacles, Lazare Banssé assure avoir maintenu un solde positif au terme de chaque exercice budgétaire. Une première depuis longtemps, de son avis.

Mettre fin aux divisions

Pendant son mandat, Lazare Banssé a été confronté à plusieurs crises sein du comité exécutif et avec des acteurs externes à la FBF. « Ces manifestations de divisions et de querelles ont été des moments de stress et de tourments », reconnaît-il. Cependant, il estime qu’il a toujours voulu mettre en avant le rassemblement.

Aucun candidat officiel n’est encore déclaré pour l’élection du futur président de la FBF le 31 août 2024. Cependant des noms sont cités comme ceux de Rahim Ouédraogo, président de Rahimo FC, Ali Guissou, président de l’AS Douanes et Oumarou Sawadogo, colonel-major à la retraite, ancien président de l’US Forces armées.

