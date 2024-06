Solidarité : Les responsables du programme Burkind Gouélé offre 25 bancs à la veille citoyenne

publicite

Le programme Burkind Gouélé a offert 25 bancs à la Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne (CNAVC) de Ouagadougou, ce 29 juin 2024.

Le Programme Burkind Gouélé est une initiative qui consiste à retirer les enfants des rues du Burkina Faso et de leur apprendre des métiers. En quatre mois de mise en œuvre, ce programme présente des résultats probants avec plus d’une centaine de talibés et d’enfants déplacés touchés.

Ce samedi 29 juin 2024, les responsables du programme Burkind Gouélé ont décidé d’accompagner la Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne (CNAVC) de Ouagadougou avec le produit de l’apprentissage de ces enfants reconvertis en menuisiers.

25 bancs fabriqués des mains de ces enfants qui pratiquaient la mendicité dans les rues de Ouagadougou ont été remis à la Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne. « Quand on parle de la vielle citoyenne, ce sont des Burkinabè qui se sont engagés, en laissant une partie de leur vie pour se retrouver dans les différents ronds-points de Ouagadougou et ailleurs.

C’est un sacrifice qu’ils font. Ils ont besoin aussi de quoi s’assoir. Des fois, ils déposent des nattes à terre pour s’assoir. Généralement, quand on dépose des nattes, le sommeil s’invite rapidement. Nous avons jugé utile de les accompagner avec des bancs. Ces bancs sont fabriqués par des enfants talibés et des enfants déplacés internes récupérés de la rue à travers le programme Burkind Gouélé », a indiqué Mahamadi Ouangrawa, responsable du programme Burkind Gouélé.

Lassané Sawadogo, membre de la Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne, point focal du Kadiogo, a au nom des premiers responsables de la Coordination exprimé sa gratitude au donateur.

« Nous sommes très contents au nom de la veille citoyenne de recevoir ces bancs qui vont nous aider à pouvoir maintenir la veille citoyenne les nuits. Au niveau des ronds-points, des fois, on a des difficultés. Des fois, certains achètent des nattes pour pouvoir s’étaler. S’il y a des bancs, cela nous encourage », a-t-il laissé entendre.

En plus, Lassané Sawadogo s’est laissé séduit par l’approche du programme Burkind Gouélé . « Ma joie n’est pas seulement que nous avons reçu. Mais je suis arrivé, j’ai trouvé des enfants qui faisaient la mendicité et les responsables du programme Burkind Gouélé ont trouvé nécessaire de récupérer ces jeunes pour les former dans l’entreprenariat et c’est à travers leurs œuvres qu’ils ont confectionné ces bancs pour nous remettre. Je pense que d’ici quelques années, ces enfants vont bénéficier de la connaissance qu’ils ont acquise à travers le programme Burkind Gouélé », a-t-il confié.

Akim KY

Burkina 24

