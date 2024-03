Élections à la Fédération Burkinabè de Football (FBF) : « Si je vais me présenter, il est très tôt pour répondre à la question » (Lazare Banssé)

La Fédération Burkinabè de Football ( FBF) a réceptionné ses textes relus par sa commission de relecture, ce mercredi 13 mars 2024. A l’occasion de cette réception, son président Lazare Banssé a survolé la question de sa présentation aux élections à venir au mois d’août 2024 et a même rappelé les risques qu’encourt le football burkinabè si ces textes venaient à créer d’autres tensions dans le milieu.

Les élections de la FBF se tiennent en août 2024. Depuis leurs annonces, une question se pose dans le milieu. Lazare Banssé sera-t-il candidat à sa propre succession ? Le président a répondu à cette question ce mercredi 13 mars 2024. « Si je vais me présenter, il est très tôt pour répondre à la question. Dans tous les cas, nous avons tout le temps et on verra bien ce qui va se passer dans les prochains mois », a déclaré Lazare Banssé.

C’était à l’occasion de sa réception des nouveaux textes de la FBF. Il a appelé au respect des textes une fois adoptés à l’Assemblée générale prochaine, au risque de voir le football burkinabè confronté à la FIFA. « Si nous avons mis en place cette commission c’est pour résoudre cette question des textes dans son application durant ces 4 ans qui a posé de très gros problèmes. Les textes que nous allons présenter règlent la plupart de ces anciens problèmes», a d’abord souligné le président.

Avant d’alerter : « Si nous développons encore une énième crise autour de ces textes, c’est un rêve qui va s’éloigner, même pour ceux qui prétendent être présidents. Parce que la FIFA va intervenir et on sera sous comité de normalisation et ça sera parti pour trois à 4 ans pour voir des élections. Je ne suis pas sûr que les candidats veuillent que les choses se passent ainsi».

Ces textes réceptionnés ont été révisés en plus d’une année, soit à travers 75 sessions avec une commission composée d’une quarantaine de membres.

